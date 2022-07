Nos journalistes présentent leurs suggestions.

L’OM au pied du mont Royal

Les mélomanes ont rendez-vous au pied du mont Royal (le long de l’avenue du Parc) le 2 août pour le grand concert en plein air de l’Orchestre Métropolitain (OM), sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Pour l’occasion, l’OM interprétera des pièces d’Airat Ichmouratov, Louise Farrenc, Barbara Assiginaak et Beethoven (Symphonie no 5 en do mineur). Le concert gratuit est animé par Pénélope McQuade. À noter : l’Orchestre sera aussi de passage au Festival des arts de Saint-Sauveur le 5 août pour présenter le même programme sous le grand chapiteau (à guichets fermés).

Stéphanie Morin, La Presse

Au pied du mont Royal, le mardi 2 août, 20 h

Québec, ville magique !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’illusionniste Luc Langevin, porte-parole de la 11e édition de l’évènement

Jusqu’au 31 juillet, le festival Québec, ville magique ! s’installe dans la capitale. Au programme : de la magie, bien sûr, exécutée par des illusionnistes d’ici et d’ailleurs. Plusieurs prestations et ateliers seront offerts sur le grand site aménagé à Expocité (place Jean-Béliveau et Grand Marché de Québec). L’artiste d’évasion originaire de Winnipeg Dean Gunnarson y présentera un numéro spécial ce jeudi, vendredi et samedi. Des galas de magie rassemblant une quarantaine d’artistes sont aussi présentés au Centre des congrès.

Stéphanie Morin, La Presse

En divers lieux à Québec, jusqu’au dimanche 31 juillet

ComediHa ! Fest-Québec

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Paquin

Le centre de gravité de l’humour va se déplacer de Montréal à Québec la semaine prochaine, lorsque le ComediHa ! Fest-Québec va se mettre en branle, avec ses quelque 100 représentations en 25 jours. Les traditionnels galas vont voir se succéder étoiles de l’humour (Laurent Paquin, Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh) et propositions plus inattendues (Marie-Mai, Michel Charette, le tandem Guillaume Pineault et Anne-Élisabeth Bossé) au Capitole, tandis que les Normand Brathwaite, Martin Matte, Michel Barrette et Cathy Gauthier se feront « rôtir » en ce même lieu. Parmi l’abondante offre gratuite, l’Agora Port de Québec va accueillir des évènements chauffés par les Jean-Thomas Jobin, François Bellefeuille et P-A Méthot.

Frédéric Murphy, La Presse

En divers lieux de Québec du 3 au 27 août

Juste pour ados

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Pascal Morrissette (à gauche), sur la scène de l’évènement Juste pour ados, en 2019

Ludivine Reding, Mathieu Dufour, Claudia Bouvette, Léanne Désilets, William Cloutier, Danick Martineau, Claudie Mercier et Cynthia Dulude sont quelques-unes des vedettes du monde de la télévision, de la musique, de l’humour et du web qui seront réunies pour la cinquième édition de Juste pour ados. Animé par Pascal Morrissette, ce grand spectacle de variétés en plein air sera suivi d’un moment où les jeunes fans pourront rencontrer leurs idoles. En tout, plus d’une cinquantaine de personnalités seront à la place des Festivals ce samedi pour cet évènement gratuit.

Véronique Larocque, La Presse

À la place des Festivals, samedi à 16 h, dans le cadre de Juste pour rire