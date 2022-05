L’ex-attachée de presse Francine Chaloult n’est plus

L’ex-attachée de presse Francine Chaloult est morte, a annoncé sur Twitter le député Pierre Arcand.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« À près de 83 ans, la mère de ma conjointe Dominique nous a quittés. Mme Francine Chaloult a exercé son métier d’attachée de presse des plus grands artistes du Québec avec passion », écrit l’homme politique. « Cette femme extraordinaire nous aura laissé de formidables souvenirs. »

Une pluie d’hommages s’en est suivie sur les réseaux sociaux.

Comme attachée de presse, Francine Chaloult a travaillé avec les plus grands chanteurs du Québec, incluant Céline Dion, Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Isabelle Boulay, Claude Dubois, Diane Dufresne et Roch Voisine.

« Je suis tellement attristé », écrit l’impresario et animateur Josélito Michaud sur Facebook. Il décrit Mme Chaloult comme une amie et une « pionnière dans le domaine des relations de presse ».

Plus de détails suivront.