Pierre Therrien a annoncé jeudi soir durant son émission Le blues du Therrien que la présente saison sur les ondes du diffuseur public serait sa dernière. Après une quarantaine d’années chez Radio-Canada, l’animateur prend sa retraite.

Marissa Groguhé La Presse

« Ayant atteint l’âge de consommer pleinement la retraite, je prends congé de devoirs et de leçons et j’arrête le travail », affirme Pierre Therrien, par voie de communiqué. « J’ai le privilège d’avoir été associé à de formidables projets et cela dit humblement, je suis plutôt fier de ce que j’ai accompli. »

Ces dernières années, à la barre des émissions Plaisirs Therrien, Le blues du Therrien et L’éveilleur de nuit, l’animateur d’expérience a parlé de musique et partagé sa passion avec ses auditeurs.

« Amoureux de toutes les musiques, Pierre Therrien a une manière bien à lui de les présenter établissant une véritable connivence avec le public, a témoigné Caroline Jamet, directrice générale Audio et Radio de Radio-Canada, également par le biais d’un communiqué. Sa voix distinctive et sa présence unique au micro ont su créer des moments merveilleux à l’antenne. »

Pierre Therrien a débuté sa carrière radio-canadienne dans les années 1980 en tant que recherchiste. Par la suite animateur d’émissions musicales, reporter sportif et même présentateur télé (La course destination monde), il s’est joint en 2011 à l’équipe d’ICI MUSIQUE.