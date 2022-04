Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a déposé mercredi sa réforme visant à modifier les lois sur le statut de l’artiste, une promesse électorale de la Coalition avenir Québec. Tout indique que les parlementaires chercheront à favoriser son adoption d’ici la fin de la session parlementaire.

Alexandre Vigneault La Presse

Le projet de loi propose une fusion des deux lois qui définissent le statut de l’artiste et qui encadrent les conditions d’exercice de leur métier. Ce regroupement sous un même cadre législatif permettrait notamment à tous les artistes de négocier des ententes collectives, un changement notamment réclamé par l’Union des écrivaines et écrivains québécois.

Officiellement intitulé Loi visant à harmoniser et à moderniser les règles relatives au statut professionnel de l’artiste, le projet de loi 35 introduit aussi des dispositions et des recours en matière de harcèlement psychologique et sexuel.

En plus de redéfinir des dénominations pour mieux refléter l’évolution de la création — les arts du cirque, l’expérience numérique et les arts numériques sont clairement cités —, il prévoit que le gouvernement peut intervenir pour fixer des conditions de travail minimales pour les artistes qui ne sont pas visés par des ententes collectives.

Sur des plans plus techniques, le projet de loi 35 élargit les compétences du Tribunal administratif du travail, encadre davantage l’arbitrage de griefs et prévoit le maintien des conditions de travail négociées à l’expiration d’une convention collective jusqu’à son renouvellement.

Après la présentation de la ministre Nathalie Roy au Salon bleu de l’Assemblée nationale, il a été suggéré par l’opposition que ce projet de loi soit étudié par une autre commission parlementaire que celle de la culture et des communications, très occupée actuellement, afin d’en assurer l’adoption avant la fin de la présente session. La suggestion a été accueillie favorablement par le leader du gouvernement Simon Jolin-Barrette.

Plus de détails à venir…