À l’école, nous aurions voulu que Rhian Teasdale et Hester Chambers soient nos meilleures amies. Les deux jeunes femmes britanniques forment le duo Wet Leg. Elles sont sous contrat avec l’étiquette Domino et elles se produiront à Osheaga le 31 juillet.

Émilie Côté La Presse

Leur musique rappelle la belle époque de la décennie 1995-2005, avec des guitares qui mordent dans la pop avec insolence et insouciance. C’est parsemé de références qui n’ont rien de subtil, mais c’est tout de même du bonbon pour les oreilles. Pensez aux Breeders, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Elastica, The Strokes et Pulp (une chanson a même pour titre Supermarket).

Rhian Teasdale et Hester Chambers font rimer Diet Coke avec woke. L’une des chansons du duo a pour titre Wet Dream. Une autre s’intitule plutôt Chaise longue, sorte d’hommage au farniente à l’horizontale, qui mène à une note D à l’école. Il est question de présenter un garçon à ses parents, de ne pas se réveiller le matin. Et pourquoi ne pas reprendre les accords de The Man Who Sold the World de David Bowie sur I Don’t Wanna Go Out ?

En 2022, rares sont les buzz comme celui qui entoure Wet Leg. On recense même plusieurs notes parfaites sur le site de Metacritic. Or, Rhian Teasdale et Hester Chambers ne sont pas que les marionnettes d’une formule pop-rock nostalgique. Elles ont de l’esprit, de l’irrévérence et un sens redoutable de la mélodie. Elles font aussi preuve d’une introspection plus sérieuse sur la pièce finale Too Late Now.

Le premier album du duo ne passera peut-être pas à l’histoire du grand livre du rock, mais c’est un diaporama de la vingtaine à l’effet parfaitement euphorisant pour le printemps.

