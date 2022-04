BBC

Un documentaire de quatre heures sur les Rolling Stones

Pour souligner les 60 ans des Rolling Stones, la BBC présentera cet été un documentaire de quatre heures sur le légendaire groupe britannique. Diffusé en primeur sur BBC Two et BBC iPlayer, My Life as a Rolling Stone sera divisé en quatre films indépendants, un par membre du groupe, d’une durée d'une heure chacun.