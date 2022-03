Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau disque d’alto fait son chemin jusque dans les bacs des disquaires. De surcroît avec l’excellente Marina Thibeault, une des meilleures praticiennes de l’instrument au Canada. Pour ajouter au plaisir, elle est entourée du chef Nicolas Ellis et de son Orchestre de l’Agora, dont ce sont les débuts au disque.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Le programme de Viola Borealis, enregistré par ATMA en octobre dernier, a également tout pour mettre l’eau à la bouche : le Concerto pour alto en sol majeur de Telemann, considéré comme le plus vieux pour cet instrument, suivi du tout récent Concerto pour alto et orchestre à cordes de Pēteris Vasks, créé en 2016.

Pourquoi « Borealis » ? Vasks est letton. C’est peut-être un peu allonger la saucer pour Telemann, mais après tout, Hambourg se situe à peu près à la même hauteur que la ville de Radisson sur la baie James ! Pour ajouter une touche plus locale, Marina Thibeault a inséré entre les deux concertos deux pièces pour alto solo composées par Melody McKiver.

Le concerto de Vasks vaut à lui le seul le coût du disque. L’œuvre en quatre mouvements a bien sûr déjà été enregistrée chez BIS par son créateur, l’Ukrainien Maxim Rysanov. Marina Thibeault, qui en a assuré la création nord-américaine à Toronto et qui a collaboré avec le compositeur, en propose néanmoins une version très personnelle, avec mille couleurs et un investissement de chaque instant.

Nicolas Ellis constitue un partenaire idéal, se moulant discrètement et intimement au jeu de Thibeault. La prise de son, plus proche et détaillée que celle de BIS, nous permet de saisir toutes les subtilités du jeu de l’orchestre.

Celui-ci se fait caméléon dans Telemann avec une sonorité et un style complètement différents. Les phrasés et les tempos de la soliste et du chef sont toujours naturels et coulent de source. Seul bémol : une prise de son qui relègue les premiers violons à l’arrière-plan.

Les deux pièces de McKiver, conçues pour une pièce de théâtre sur les pensionnats autochtones, créent un pont entre les deux concertos. Les arrangements de l’altiste François Vallières donnent une plus-value à ces morceaux d’abord improvisés au violon.