Pascale St-Onge, ministre des Sports et responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Martin Laviolette, directeur général de Montréal en Histoires.

Le gouvernement du Canada a annoncé mardi un investissement de 2,6 millions à l’organisme culturel Montréal en Histoires, qui réserve des surprises aux Montréalais dès le printemps.

Lila Dussault La Presse

Les projections alliant histoire, art et technologie qui illuminent certaines façades d’immeubles au centre-ville de Montréal, grâce à l’exposition Cité-Mémoire de l’organisme culturel Montréal en Histoires, vont prendre de l’ampleur. La ministre des Sports et responsable de Développement économique Canada (DEC), Pascale St-Onge, a annoncé mardi une contribution non remboursable de 2,6 millions de dollars à l’organisation culturelle.

« En termes de retombées économiques pour Montréal, c’est super intéressant », remarque la députée de Brome-Missisquoi, en entrevue avec La Presse.

Montréal en Histoires est un organisme à but non lucratif qui allie les nouvelles technologies aux intérêts patrimoniaux pour faire redécouvrir l’histoire de Montréal. Le parcours de Cité-Mémoire est « le plus grand parcours de vidéoprojections au monde », selon le communiqué de presse de l’annonce ministérielle.

Montréal en Histoires offre aussi gratuitement une application mobile pour suivre les parcours, avec de la réalité augmentée, de la géolocalisation et des points d’intérêts.

Pandémie et nouveaux projets

Bien qu’annoncé mardi, le financement a été reçu par Montréal en Histoires il y a près d’un an et demi déjà, soit en pleine pandémie. « ​​Ça a sauvé des emplois, ça a fait qu’on a continué à vivre et à travailler sur nos projets », raconte Martin Laviolette, directeur général de l’organisation.

Plusieurs nouvelles programmations, financées en partie grâce à l’enveloppe de DEC, sont d’ailleurs en voie d’être finalisées, ajoute Martin Laviolette. Elles seront dévoilées au printemps ou au courant de l’été.

Par exemple, un nouveau tableau interactif verra le jour dans l’est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, racontant l’histoire de la pointe de l’île. La navette fluviale reliant le Vieux-Port à l’est de la ville par le fleuve Saint-Laurent permettra aux visiteurs naviguer entre les deux sites.

Un nouveau trajet se déploiera aussi sur la rue Sainte-Catherine, en plein centre-ville, du square Cabot au pont Jacques-Cartier. « C’est un parcours où vous avez une voix qui vous accompagne, avec 45 interventions de réalité augmentée. [Ça fait partie des] quatre à cinq projets importants qui seront annoncés dans les prochaines semaines pour la revitalisation du centre-ville », souligne Martin Laviolette.

Autre programme d’envergure : un parcours des grandes institutions culturelles, dont l’Orchestre symphonique de Montréal. « C’est majeur, s’enthousiasme Martin Laviolette. On a 18 partenaires dans ce projet-là, avec des réalités augmentées signées par Michel Lemieux, tout ça est lié à un mur de projections dans le Quartier des spectacles. » Cette nouvelle exposition sera dévoilée au plus tard à la fête du Travail, ajoute M. Laviolette.

« Personnellement, je suis une amatrice de culture et, évidemment, des nouvelles technologies, affirme Pascale St-Onge. C’est vraiment un arrimage entre les deux. J’encourage les Montréalais à venir faire un tour et à télécharger l’application, parce que c’est vraiment unique en son genre. »

En 2021, d’autres organisations montréalaises, comme Montréal International, l’Office des congrès et du tourisme du Grand Montréal et Fierté Montréal ont reçu des subventions de DEC.