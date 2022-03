La Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal aura 30 ans le 17 mai 2022. Comme tout premier évènement festif d’ici là, Pointe-à-Callière propose Coup de cœur ! Nos collections s’exposent, une exposition offrant 400 pièces acquises par le musée depuis 1992.

Mario Cloutier Collaboration spéciale

Le musée Pointe-à-Callière a exposé plus de 1 million d’artéfacts à 10 millions de visiteurs, dont 500 000 élèves, depuis sa création. Pour cette année de célébrations, l’institution du Vieux-Montréal a pu choisir, dans son trésor de 40 000 pièces acquises depuis 1992, des pièces significatives traçant un portrait singulier de Montréal.

« On a regroupé les objets en 20 thématiques et chacune est traitée comme une mini-exposition, explique la chargée de projet Brigitte Lacroix. Le but n’était pas de raconter chronologiquement la ville, mais de laisser les artéfacts relater leur petite histoire. C’est la première fois que le musée présente une exposition constituée seulement de ses propres objets pour affirmer le caractère unique de Montréal. »

Une scénographie ludique et interactive accompagne les diverses stations de l’exposition pour donner l’impression au public qu’il déambule dans la réserve du musée. Constitué de boîtes d’archives, L’arbre des Montréalais, par exemple, accueille le public en montrant des objets et des vidéos d’Expo 67.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE L’arbre des Montréalais

« Le musée possède plus d’une centaine d’objets de cet évènement marquant pour Montréal qui a permis aux Québécois d’aller à la rencontre de visiteurs du monde entier. »

Vie quotidienne

Grands rassemblements, fêtes et festivals font depuis toujours partie de l’ADN de la ville. Que ce soient les Jeux olympiques de 1976, ou encore l’inauguration grandiose du pont Victoria en 1860 avec feux d’artifice et la présence du prince de Galles.

À l’aide d’artéfacts et de nombreuses vidéos, le parcours muséal propose également des objets de la vie quotidienne, ainsi que des artéfacts commerciaux, industriels et sportifs, dont un siège du vieux Forum (1924-1968) et une pierre du plus ancien club de curling nord-américain, le Royal, qui existe toujours et qui a été fondé en 1807 !

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Différents objets associés au transport à Montréal sont exposés.

« Une autre caractéristique de Montréal, c’est la mobilité, donc les transports, note Brigitte Lacroix. Le cheval a été le principal moyen de transport au début. Ensuite, le tramway électrique a permis l’étalement urbain et le développement des quartiers de Verdun à Hochelaga-Maisonneuve. »

Objets remarquables

D’autres objets remarquables jalonnent la présentation, comme la maquette du premier bateau à vapeur ayant navigué sur le fleuve Saint-Laurent, le Lady Sherbrooke qui appartenait à la famille Molson. Une vidéo montre des archéologues dans une expédition de plongée sous-marine qui filme l’épave gisant toujours au fond de l’eau près des îles de Boucherville.

De nombreux documents d’archives, des photos et des plans servent également à illustrer certains moments précis de l’histoire de la ville, dont une rareté, une carte-espionne britannique.

« Chaque officier anglais en possédait une pour lui rappeler les points faibles des fortifications de Montréal dans le but d’une invasion militaire. Évidemment, elles n’ont pas servi puisque la ville a capitulé en 1760 », raconte Brigitte Lacroix.

Vie de famille

Pour décrire Montréal en quelques mots, on dit souvent qu’il fait bon y vivre. Toute une partie de Coup de cœur ! Nos collections s’exposent porte sur la vie au quotidien dans la métropole à travers les ans et des objets très hétéroclites comme le bonnet de Louis-Joseph Papineau, les appareils de téléphone de plusieurs époques ou encore de rares cuillères en poterie d’étain.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE On peut voir les appareils de téléphone de plusieurs époques.

« La pièce de résistance dans cette section, c’est un ensemble complet de vaisselle “Duplessis” de l’Assemblée nationale. C’est un concours qu’avait lancé le premier ministre auprès des étudiants qui devaient intégrer la fleur de lys dans leur projet. »

Situé non loin de la rue Saint-Jacques, le « Wall Street » canadien de l’époque, le musée a reproduit un guichet de banque similaire à ceux qui se trouvaient dans nombre d’établissements bancaires d’alors. Une autre section comprend plusieurs artéfacts provenant de dépanneurs et de grands magasins : vêtements, caisse enregistreuse manuelle, affiches, etc.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Une autre section comprend plusieurs artéfacts provenant de dépanneurs et de grands magasins : vêtements, caisse enregistreuse manuelle, affiches, etc.

« Avant de déménager rue Sainte-Catherine, ces grands commerces étaient situés dans le Vieux-Montréal, comme Dupuis Frères. C’était le Amazon de l’époque puisqu’il livrait partout au Québec et c’est le premier magasin où les Montréalais ont pu être servis en français. Notre collection comprend plusieurs magnifiques catalogues. »

Montréal festival

Montréal, métropole culturelle, occupe aussi une partie importante de l’exposition. Les visiteurs peuvent y jouer du piano et assister à la lecture du poème Speak White de Michèle Lalonde en vidéo. Le musée a récupéré plusieurs objets de boîtes à chansons comme Le 2 Pierrots et des boules multicolores qui décoraient il n’y a pas si longtemps la rue Sainte-Catherine dans le Village gai.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Le musée a récupéré plusieurs objets de boîtes à chansons comme Le 2 Pierrots.

En vidéo, enfin, le journaliste Claude Deschênes raconte l’importance de la vie culturelle montréalaise dans toute sa diversité et son esprit de la fête hiver comme été, notamment dans le Quartier des spectacles.

L’exposition Coup de cœur ! Nos collections s’exposent est présenté au musée Pointe-à-Callière jusqu’au 8 janvier 2023. Durant la semaine de relâche, des activités gratuites sont offertes à la famille dans le cadre de l’exposition Place au cirque !.