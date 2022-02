La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, annonceront ce jeudi l’attribution d’une aide financière de 10,2 millions à la Société des arts technologiques (SAT).

Bonne nouvelle pour le milieu des arts numériques. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, annonceront ce jeudi l’attribution d’une aide financière de 10,2 millions à la Société des arts technologiques (SAT) pour la réalisation de travaux d’amélioration de ses installations.

Luc Boulanger La Presse

Cette aide, qui provient en grande partie du programme d’aide aux immobilisations (8,1 millions), permettra à la SAT d’effectuer des travaux afin d’assurer la pérennité de ses locaux et d’acquérir des appareils spécialisés.

Les travaux concernent aussi l’aménagement et l’optimisation des lieux pour bonifier l’expérience des artistes et du public.

« Nous pourrons ainsi poursuivre nos différentes missions de recherche et de création, de diffusion et de formation des talents », s’est réjouie Jenny Thibault, directrice générale et artistique de la SAT, qui espère aussi étendre ses activités et ses collaborations dans le domaine des technologies immersives.