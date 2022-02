À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, notre journaliste alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Dominic Tardif La Presse

Choses sérieuses

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Choses sérieuses

Avec son brillant essai Maquillée (Marchand de feuilles), Daphné B. rappelait à qui de droit qu’il n’existe pas de sujets futiles, que des manières banales de les aborder. Le titre de sa balado, Choses sérieuses, doit ainsi être entendu comme une réplique pince-sans-rire à ceux qui ne pouvaient admettre qu’un des meilleurs livres de 2020 portait, en grande partie, sur le monde des cosmétiques. Dans une perspective conjuguant à nouveau le pop et le littéraire, le politique et l’intime, l’éditorial et la vulgarisation, l’auteure explore avec une curiosité sans frontière, et des références provenant des horizons les moins prévisibles, des univers comme celui des chandelles parfumées et des jetons non fongibles (les fameux NFT) qui, selon elle, « donnent encore plus de pouvoir à ceux qui ont du pouvoir » et « encore plus d’argent à ceux qui ont de l’argent ».

Femme d’hockey

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Isabelle Ethier, l’animatrice de Femme d’hockey

Pas plus tard que le 6 janvier dernier, dans le Toronto Star, la chroniqueuse Rosie DiManno écrivait que le hockey féminin ne devrait pas figurer au programme des Jeux olympiques. Cet article, au propos pour le moins étonnant (restons polis), aura au moins eu le mérite de rappeler que même 30 ans après la partie de Manon Rhéaume devant le filet du Lightning de Tampa Bay, il existe encore un plafond de verre pour les femmes sur la glace. Depuis maintenant trois saisons, l’animatrice de Femme d’hockey, Isabelle Ethier, déjoue tous les stéréotypes associés à notre sport national, en compagnie de passionnées de tous les milieux et de toutes les ligues. Parmi ses récentes invitées : la multimédaillée Gina Kingsbury, la maman d’un certain Nick, Amanda Suzuki et l’actuelle attaquante étoile de l’équipe canadienne Marie-Philip Poulin.

Comme un livre ouvert

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Samuel Larochelle, l’animateur de Comme un livre ouvert

Polyamoureux littéraire et décathlonien artistique : c’est ainsi que se décrit Samuel Larochelle dans le cinquième épisode de Comme un livre ouvert, mettant en vedette la poète Elkahna Talbi. Le prolifique auteur de livres pour la jeunesse, de biographies et de textes plus intimes (comme le percutant récit J’ai échappé mon cœur dans ta bouche) ajoutait récemment « animateur de balados » à son curriculum vitæ. Sur un ton quelque part entre la souplesse de la jasette entre collègues et la rigueur du grand entretien, le couteau suisse de la littérature québécoise, que vous pouvez aussi lire depuis quelques années dans La Presse, allie l’essentiel et le léger en compagnie d’écrivains aux profils aussi variés que Pascale Wilhelmy, Michel Marc Bouchard et India Desjardins.

En résidence

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION En résidence

Intimidés par le jargon parfois un brin sibyllin qu’emploient les connaisseurs de vin ? De quessé ? vous exclamez-vous lorsqu’on vous décrit une nouvelle cuvée en vous parlant de « ronces » et de « thé à la bergamote » ? Créée par la chroniqueuse culturelle de Tout un matin Eugénie Lépine-Blondeau, En résidence est la déclinaison balado d’un club de vin montréalais qui, lui, n’a pas perdu de vue que la bouteille devrait toujours être une fête. Drôles et savantes, les sommelières Sydney Auger et Frédérique-Anne Brosseau discutent à bâtons rompus des coulisses de leur métier et renouvellent avec une pétillante irrévérence le vocabulaire permettant de célébrer le bon jus. Elles battent en brèche dans le premier épisode la triste idée reçue voulant que le rosé ne se sirote que l’été au bord d’une piscine. Santé !

Elles sont

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Mélissa Bédard anime Elles sont.

Imaginez une version de Parler pour parler qui, plutôt que de se dérouler dans les années 1980 sous l’œil des caméras de Radio-Québec, serait pilotée autour du micro d’une balado par la comédienne et chanteuse Mélissa Bédard. Avec la douce et chaleureuse empathie qu’on lui connaît, l’inoubliable interprète de Fabiola dans M’entends-tu ? accueille les récits de femmes dont le parcours de vie déroge de ce que l’on appelle, faute de mieux, la norme. Troubles alimentaires, transidentité, diversité corporelle, polyamour, santé mentale, religion : Elles sont, à l’instar de la mythique émission de Janette Bertrand, ne connaît aucun tabou. Ne manque que le carillon des ustensiles qui s’entrechoquent et les interventions inopinées de Violette.