Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Luc Boulanger La Presse

André Duchesne La Presse

Sur vos écrans

Le retour du Show du Refuge

Le traditionnel Show du Refuge, qui soutient depuis 31 ans la cause du Refuge des jeunes de Montréal, sera présenté le 19 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ. Habituellement enregistré devant public, le No-Show du Refuge a été capté dans une salle vide pour la deuxième année de suite, mais l’organisation a créé 56 000 places virtuelles symboliques, soit l’équivalent d’un Stade olympique, pour faire un don (info sur le site du Refuge). Le grand manitou de la soirée est toujours Dan Bigras, qui cette année est entouré entre autres de Marjo, David Goudreault, Jacques Michel, Dramatik, Lyne Fortin, Angèle Dubeau et Kim Richardson.

PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR LE TNM Céline Bonnier et Sophie Cadieux font partie de la distribution tout étoiles de la production Les reines.

Sur votre antenne

Les reines diffusée sur Ici Première

Pour la première fois depuis environ 20 ans, Radio-Canada présentera du théâtre en direct de ses studios. Samedi soir, la chaîne Ici Première diffusera la pièce Les reines de Normand Chaurette, produite au Théâtre du Nouveau Monde, cet automne. Pour la seconde fois en 16 ans, le metteur en scène Denis Marleau aborde ce texte riche et exigeant, enivrant et foisonnant. Avec l’aide d’une distribution royale : Céline Bonnier, Sophie Cadieux, Kathleen Fortin, Marie-Pier Labrecque, Sylvie Léonard et Monique Spaziani. La diffusion sera suivie d’une discussion animée par Guylaine Tremblay avec les six comédiennes, le metteur en scène et la directrice générale du TNM, Lorraine Pintal. Sur Ici Première, au 95,1 FM, le 18 décembre à 20 h.

PHOTO FOURNIE PAR FILMOPTION INTERNATIONAL Benoit Brière réalise et joue dans le court métrage Mourir en vie.

En salle

Trio de courts métrages au Cinéma du Musée

À compter du 17 décembre, le Cinéma du Musée présentera un programme triple de courts métrages mettant en vedette deux œuvres québécoises et un film signé Pedro Almodóvar. Mourir en vie, réalisé par le comédien Benoit Brière, s’intéresse à une conversation père-fils qui, à la veille de Noël, nous place devant la réalité de la fin de la vie. La traversée d’Ève Saint-Louis met en vedette la cinéaste, Claude Laroche et Catherine Chabot dans une histoire où une jeune femme de retour au Québec pour les Fêtes renoue avec son père à la personnalité toxique. Enfin, Pedro Almodóvar dirige la comédienne Tilda Swinton dans La voix humaine, film dans lequel une femme regarde passer le temps dans l’attente du retour de son ex-amant.

PHOTO FOURNIE PAR CORUS MÉDIA L’histoire industrielle américaine du XXe siècle est au cœur de la série Les géants qui ont forgé l’Amérique.

Sur vos écrans

Les géants qui ont forgé l’Amérique sur Historia

Elles sont nées sur les cendres de la Première Guerre mondiale, ont grossi rapidement et ont pris une immense place dans l’histoire industrielle américaine du XXe siècle. Ce sont les du Pont, Chrysler, J. P. Morgan, Ford, Boeing et d’autres multinationales de ce monde. Comment ont-elles évolué ? Quels obstacles ont-elles rencontrés ? Comment ont-elles aidé les États-Unis à gagner la Seconde Guerre mondiale ? En trois documentaires de deux heures chacun, la série Les géants qui ont forgé l’Amérique répond à ces questions. Sur Historia à compter du 18 décembre à 20 h.

PHOTO FOURNIE PAR NUITS D’AFRIQUE Clerel en spectacle en juillet au Club Balattou

En ligne

Nuits d’Afrique dans votre salon

Neuf concerts captés en direct pendant les 35es Nuits d’Afrique en juillet 2021, diffusés sur trois soirs en Facebook Live : c’est le cadeau que nous offre le festival montréalais du 16 au 18 décembre à 19 h 30. Trois « escales » sont proposées pour chacune des soirées – Cabaret, Découverte et Rencontres coups de cœur –, qui permettront de voir en action des artistes comme Clerel, Flavia Nascimento et Afrodizz, qui se sont produits au Club Balattou, au National et au Ministère. De quoi mettre chaleur et lumière dans votre mois de décembre.

PHOTO FOURNIE PAR ÉLÉPHANT, MÉMOIRE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS Marcel Sabourin dans Le Martien de Noël

En salle

Projections gratuites de Fantasia

Le festival de cinéma Fantasia poursuit jusqu’au 19 décembre sa projection de films gratuits dans le cadre de son 25e anniversaire de création. Vendredi, à 19 h 30, voyez Dans ma peau, un drame d’horreur corporelle signé Marina de Van. Samedi, trois films sont au programme : Five Venoms, film de kung-fu de Chang Cheh, Adam’s Apples d’Anders Thomas Jensen et Re-Animator de Stuart Gordon. Enfin, dimanche, on pourra voir ou revoir, en version restaurée, Le Martien de Noël de Bernard Gosselin avec Marcel Sabourin en vedette, Sell Out de Yeo Joon Han et Love & Peace de Sion Sono. Toutes les projections ont lieu au cinéma J. A. de Sève de l’Université Concordia.