Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Laila Maalouf La Presse

André Duchesne La Presse

Léa Carrier La Presse

En salle et en ligne : carte blanche « colorée » avec Antoine Gratton

Il met de plus en plus souvent son talent au service des autres, que ce soit comme accompagnateur, arrangeur ou chef d’orchestre. Quelle bonne idée, donc, d’offrir à Antoine Gratton une « carte blanche colorée », jolie série de spectacles dirigés qui est de retour cet automne, toujours animée par Monique Giroux. Entouré d’artistes invités — Catherine Major, Breen LeBœuf et Jean-Michel Cohalan –, le brillant musicien nous fera découvrir un peu plus son univers qu’on devine chatoyant et vibrant. Le dimanche 14 novembre à la Cinquième Salle de la Place des Arts, mais aussi offert en webdiffusion. Billets sur le site de la Place des Arts.

En salle et en ligne : le Salon du livre arrive en ville

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Sur la photo, la librairie de Verdun, qui fait partie des librairies participant au Salon en ville

C’est ce samedi que s’amorce le Salon en ville, une nouveauté du Salon du livre de Montréal qui propose une centaine d’activités autour de la lecture dans des librairies de quartier, des bibliothèques et divers lieux situés aux quatre coins de la métropole. Rencontres littéraires, causeries avec des auteurs et discussions thématiques sont notamment au menu. À noter que l’évènement virtuel le Salon en ligne se déroulera quant à lui simultanément avec des capsules, des rencontres et des webdiffusions en direct ainsi qu’en différé. Du 13 au 28 novembre, réservations en ligne.

En salle : l’ensemble La Nef célèbre ses 30 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA NEF Les six membres de La Nef

L’ensemble de musique ancienne et traditionnelle La Nef célèbre son 30e anniversaire cet automne. Pour l’occasion, de nombreux concerts seront présentés jusqu’au printemps, dont celui-ci, intitulé Musica Ficta (fausse musique) à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours ce jeudi. Sur le thème très riche du faux, du mensonge et de l’illusion, le sextuor vocal interprétera des œuvres de Machaut, Dufay, Gesualdo, Fauré, mais aussi du compositeur québécois Jean-François Daignault, membre de La Nef et directeur musical de ce concert-concept.

En salle : journée Art et essai du cinéma européen

PHOTO FOURNIE PAR LES RIDM Une scène du film Little Palestine présenté dans le cadre de la Journée Art et essai du cinéma européen

Pour la sixième année, la Confédération internationale des cinémas Art et essai (CICAE) organise la Journée Art et essai du cinéma européen, dont un segment a lieu dimanche aux cinémas Beaubien, du Parc et du Musée. Le Cinéma Beaubien s’associe au festival Cinemania pour présenter les films Mon légionnaire de Rachel Lang (14 h) et Haute Couture de Sylvie Ohayon (19 h). Au Cinéma du Parc, voyez Serre-moi fort de Mathieu Amalric, à midi. Enfin, au Cinéma du Musée, on s’associe aux RIDM pour la présentation, à 16 h, du documentaire Little Palestine — Journal d’un siège d’Abdallah Al-Khatib. C’est aussi au cours de cette journée que sera présenté le court métrage Le fabuleux destin du Cinéma Beaubien, de Geneviève Mallette, consacré aux 20 ans de l’institution.

En salle : Danse Danse présente deux nouveaux chorégraphes

PHOTO FOURNIE PAR DANSE DANSE Du 16 au 20 novembre, les chorégraphes montréalais Emily Gualtieri et David Albert-Toth présenteront Efer, leur dernière création, à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Du 16 au 20 novembre, les chorégraphes montréalais Emily Gualtieri et David Albert-Toth présenteront Efer, leur dernière création, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Il s’agit du baptême collaboratif entre le duo de la compagnie Parts+Labour_Danse et le diffuseur Danse Danse. Sur une partition que l’on décrit comme « minimaliste et envoûtante », la chorégraphie évoque les thèmes de la perte et de la solitude, en opposition au rassemblement et au pouvoir transformateur du deuil. Avec, pour seul décor, un éclairage dense et saturé.

En ligne : Tënk, cinq films sur la mort et le deuil

PHOTO FOURNIE PAR TËNK Une scène du court métrage documentaire CHSLD de François Delisle

Novembre est le mois des morts et la plateforme de documentaires Tënk souhaite aborder le sujet sans tabou en proposant cinq films émaillés de pudeur, de gravité et d’humour. Du Québec, le court métrage CHSLD de François Delisle propose une plongée dans la vie quotidienne et médicale d’une femme au terme de sa vie. S’ajoutent les films Nous la mangerons, c’est la moindre des choses d’Elsa Maury, Mizuko de Kira Dane et Katelyn Rebelo, Filme-moi de Lera Latypova et Exercices de disparition de Claudio Pazienza.