À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des baladoémissions qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Léa Carrier La Presse

Daniel Bélanger – rêve encore

Le 16 octobre 2001, l’album Rêver mieux, de Daniel Bélanger, se retrouvait dans les bacs. Vingt ans plus tard, il est toujours possible d’entendre l’héritage de son œuvre – citée parmi les plus marquantes de notre discographie – dans le son québécois. Animée par l’auteure-compositrice-interprète Fanny Bloom, la balado Daniel Bélanger – Rêve encore retrace la genèse de l’album (Dans quel contexte a-t-il vu le jour ? Qui y a travaillé ?) et rend compte de son influence chez des mélomanes et artistes incarnés par Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Dumas et Philippe Brach. Fanny Bloom, qui ponctue la minisérie de reprises touchantes puisées dans le répertoire de Rêver mieux, prête aussi son micro à des journalistes et des analystes de la scène musicale québécoise qui font part de leur attachement personnel à l’œuvre. Et parce que ce ne serait pas une série sur Daniel Bélanger sans Daniel Bélanger lui-même, le principal intéressé se joint à Fanny Bloom au dernier épisode pour une discussion à cœur ouvert.

Sur nos traces – La mort à l’ère numérique

IMAGE FOURNIE PAR ICI RADIO-CANADA La balado Sur nos traces – La mort à l’ère numérique

D’ici 50 ans, le nombre de profils actifs sur Facebook sera dépassé par celui de personnes… mortes. Qui s’occupera des traces numériques des défunts ? Resteront-elles en ligne éternellement ? Si ces questions vous hérissent le poil, la suite vous déstabilisera tout autant. À 23 ans, le journaliste Alexandre Pépin fait partie de la première génération dont le vieillissement sera virtuellement documenté. Produit par OHdio, sa balado Sur nos traces – La mort à l’ère numérique se penche sur la relation entre la mort et une technologie incoercible qui cherche à nous rendre immortels. Robots conversationnels (chatbots), hologrammes, gens qui immortalisent chaque moment de leur vie (lifeloggers) : la minisérie – profondément troublante – nous donne un aperçu des possibilités qu’offrent la mort 2.0… et ses potentiels dérapages.

La nuit des longs couteaux

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE TÉLÉ-QUÉBEC La balado La nuit des longs couteaux

Produite par Télé-Québec, la balado La nuit des longs couteaux plaira tant aux mordus de politique qu’aux adeptes de suspense. Dans une série concise de quatre épisodes, le journaliste politique Guillaume Bourgault-Côté raconte heure par heure le fil de cet évènement qui a fracturé le Canada, il y a de cela 40 ans. Entre la réalité (avec les interventions de témoins de l’époque comme Louise Harel, Claude Morin et Daniel Lessard) et la fiction (Pierre Brassard, Pierre Verville et Luis Oliva incarnent des personnages clés de l’histoire), la balado expose les effets très concrets de cette fameuse « conférence de la dernière chance » sur la vie politique contemporaine.

On peut plus rien dire

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BINGE La balado On peut plus rien dire

La journaliste française Judith Duportail n’a pas la langue dans sa poche. L’auteure de l’essai L’amour sous algorithme, qui avait révélé au grand jour les algorithmes de « désirabilité » utilisés par l’application de rencontre Tinder, prend la barre d’On peut plus rien dire, sur les ondes de Binge Audio. De quoi s’agit-il ? En somme, d’un rendez-vous hebdomadaire dans lequel Judith Duportail convie divers invités à sa table pour débattre d’un enjeu d’actualité qui ne favorise pas toujours le dialogue. Les questions sont incisives, et les réponses ont tout autant de mordant. Dans les premiers épisodes, il est question de la culture woke, qui défraie la chronique des deux côtés de l’Atlantique, et de notre téléphone cellulaire qui « aurait aspiré notre âme ». Rien de moins.