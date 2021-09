Des suggestions de spectacles, de films et d’évènements

Danse

Vanishing Mélodies : danser Patrick Watson

Après s’être abreuvés à l’univers musical de Leonard Cohen pour Dance Me, les Ballets Jazz de Montréal (BJM) proposeront du 2 au 6 novembre un nouveau spectacle, Vanishing Mélodies, inspiré de l’œuvre de l’auteur-compositeur-interprète montréalais Patrick Watson. Le metteur en scène Éric Jean sera entouré des chorégraphes Juliano Nunes et Anne Plamondon pour raconter par la danse l’histoire d’une femme dont la mémoire s’effrite. Une comédienne, Brigitte Saint-Aubin, partagera la scène avec les 14 danseurs de la compagnie. Un spectacle qui s’annonce plein d’onirisme et de poésie, présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, dans le cadre de Danse Danse.

Stéphanie Morin, La Presse

Humour

Le premier one-man-show d’Arnaud Soly

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Arnaud Soly

L’humoriste qui a remporté l’Olivier de la Découverte de l’année un peu plus tôt cette année fait le grand saut sur scène pour son premier one-man-show baptisé Stand up. Arnaud Soly, qui a confié la mise en scène de son spectacle à l’auteur et comédien Fabien Cloutier, présentera son show un peu partout au Québec en septembre et octobre avant d’atterrir à Montréal le 2 novembre pour trois soirs au Club Soda. Arnaud Soly pilotera également à l’automne une nouvelle émission hebdomadaire sur la chaîne Noovo, Club Soly, qui revisitera l’actualité sur un ton humoristique.

La Presse

Cinéma

Chloé Zhao derrière Eternals (Les éternels)

La cinéaste Chloé Zhao a beaucoup fait parler d’elle ces 12 derniers mois grâce à son film Nomadland, dont la sortie en première mondiale à Venise a ouvert la voie à une saison riche d’hommages et de prix, jusqu’à l’obtention de l’Oscar du meilleur film en avril. Cette fois, on retrouve la réalisatrice complètement ailleurs. Issu de la franchise des films Marvel, Eternals raconte l’histoire de superhéros qui protègent les humains depuis 7000 ans et qui ont sept jours pour sauver la Terre d’un redoutable ennemi. Avec Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Sortie le 5 novembre.

PHOTO FOURNIE PAR MARVELS Angelina Jolie dans Eternals

André Duchesne, La Presse

Musique

Genesis s’arrête à Montréal

PHOTO FOURNIE PAR LA BBC Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford seront à Montréal dans le cadre de la tournée The Last Domino ? .

Si le chouchou de l’heure Harry Styles a dû annuler sa présence tant attendue au Centre Bell, l’amphithéâtre accueillera un autre concert d’envergure, celui du vétéran Genesis. Les 22 et 23 novembre (si tout va bien), la tournée The Last Domino ? s’arrêtera à Montréal. Après 14 ans de hiatus, Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks prévoient 40 concerts au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada pour ce grand retour. Nicholas Collins (le fils de Phil) et le guitariste et bassiste Daryl Stuermer accompagneront le trio sur scène pour cette tournée dont plusieurs prévoient qu’elle sera sa dernière.

Marissa Groguhé, La Presse

Évènement

Le Salon du livre de Montréal s’installe au Palais des congrès

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le Palais des congrès de Montréal

Après une longue pause forcée (et l’annulation du rendez-vous de 2020), éditeurs, auteurs et lecteurs seront heureux de se retrouver en novembre dans un Salon du livre transformé. En effet, le Salon déménagera ses pénates au Palais des congrès pour son volet en présentiel. Autre nouveauté : dès le 13 novembre, des activités livresques seront organisées aux quatre coins de la grande région de Montréal. Un volet virtuel viendra aussi s’ajouter. Le thème on ne peut plus approprié de cette grande fête de la lecture : la rencontre. Du 13 au 28 novembre. La portion du Salon du livre qui aura lieu physiquement au Palais des congrès se tiendra du 25 au 28 novembre.

Stéphanie Morin, La Presse

Cinéma

Aline, enfin présenté à Montréal

« Un regard bienveillant sur Céline », écrivait notre collègue Marc-André Lussier après avoir assisté à la première mondiale d’Aline, film de Valérie Lemercier consacré à la chanteuse Céline Dion, au dernier Festival de Cannes. Comme plusieurs grosses pointures, ce film biographique retraçant toutes les étapes de la carrière de la diva de Charlemagne a fait l’impasse sur une sortie en 2020 pour les raisons que l’on sait. Valérie Lemercier incarne la chanteuse de bout en bout. La part québécoise est importante, avec Caramel Films à la production ainsi que le travail des acteurs Sylvain Marcel (dans le rôle de René Angelil), Roc Lafortune, Danielle Fichaud et Pascale Desrochers. Sortie le 26 novembre.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON 4 : 3 Sylvain Marcel et Valérie Lemercier dans Aline

André Duchesne, La Presse

Exposition

Pompéi au Musée de la civilisation

PHOTO FOURNIE PAR LE MUSÉE DE LA CIVILISATION Vue de l’exposition Pompéi, cité immortelle, présentée au Musée de la civilisation, à Québec

Le Musée de la civilisation, à Québec, fera vivre toutes sortes d’émotions à ses visiteurs en novembre alors qu’ils pourront ressentir, grâce à une immersion à 360 degrés très efficace, l’intensité de l’éruption volcanique du Vésuve, qui a détruit la ville de Pompéi, en Italie, en l’an 79 de notre ère. Ils pourront également suivre le quotidien d’une famille de Pompéi par l’entremise d’objets témoins de cette riche période romaine. L’exposition sera présentée du 18 novembre au 11 septembre 2022.

Éric Clément, La Presse

Évènement

Foire Papier

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Il faudra vraiment que les conditions sanitaires soient réunies en novembre prochain afin de retrouver l’ambiance festive de la foire Papier au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal…

Une foire Papier en novembre, eh oui ! Pandémie oblige… La foire montréalaise organisée par l’Association des galeries d’art contemporain se tiendra cette année du 26 au 28 novembre. Il s’agira d’une foire hybride… si tout va bien. Soit à la fois au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal, comme en 2019, et en virtuel au www.papiermontreal.com, un nouveau site bientôt en ligne. Pour l’instant, 35 galeries ont confirmé leur présence à Papier. Une nouveauté sera lancée pour cette 14e édition, soit une salle de visualisation des œuvres numériques, accessible aussi bien en présentiel qu’en virtuel…

Éric Clément, La Presse

Spectacle

Les Cowboys Fringants au Centre Bell

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les Cowboys Fringants

C’est probablement un des plus gros évènements de l’automne. Propulsés par l’immense succès de leur album Les antipodes et de leur chanson L’Amérique pleure, sacrée chanson de l’année à l’ADISQ en 2020, Les Cowboys Fringants seront en spectacle non pas un, mais trois soirs au Centre Bell de Montréal, les 25, 26 et 27 novembre. Voilà un groupe aux fans fidèles dont le capital de sympathie ne semble pas se tarir.

Josée Lapointe, La Presse