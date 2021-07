Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Marée nocturne à la SAT

La Société des arts technologiques propose une nouvelle série de concerts baptisée Marée nocturne qui réunit de nombreux DJ et VJ de la scène musicale canadienne. À voir et à entendre, dans une scénographie de l’artiste pluridisciplinaire Kelly Nunes : le poète rappeur Cadence Weapon, l’artiste R & B Magi Merlin, l’auteur-compositeur néo-folk Whitney K., la performance expérimentale de TDA, le multi-instrumentiste ALIAS, le quatuor creep-pop Night Lunch, un DJ set à quatre mains de Priori et Project Pablo et, enfin, San Farafina et AKAntu du collectif Moonshine. En salle et en webdiffusion les 10, 16, 17, 23 et 24 juillet.

Fred Everything à Piknic Électronik

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE FRED EVERYTHING Le DJ et musicien Fred Everything

Le DJ Fred Everything sera de passage à Piknic Électronik, dimanche prochain au parc Jean-Drapeau, pour célébrer le 15e anniversaire de la maison de disques montréalaise Lazy Days. Le musicien, porte-étendard de la deep house, renouera avec la scène après un hiatus forcé de 16 mois. Ses deux prestations, à 15 h et à 20 h, seront précédées des élans disco-funk du DJ franco-québécois OJPB. Rappelons que les billets donnent accès à des espaces assignés et que les déplacements entre les scènes sont proscrits. Lis Dalton, The Fitness and Pony, Audrey Bélanger et bien d’autres dégourdiront aussi les danseurs au cours du week-end électro.

Le contrat présentée à Sutton

PHOTO FOURNIE PAR LA SALLE ALEC ET GÉRARD PELLETIER Robert Toupin dans la pièce Le contrat

La salle Alec et Gérard Pelletier, à Sutton, présente jusqu’au 22 août Le contrat, seule pièce écrite par le prolifique auteur français Tonino Benacquista. Robert Toupin incarne un criminel de carrière aux prises avec des crises d’angoisse inexplicables qui décide, en désespoir de cause, de consulter un imminent psychanalyste (Raymond Cloutier). Dans le bureau du psychanalyste se jouera alors un duel implacable entre deux hommes que tout oppose. Cette pièce, décrite par Benacquista lui-même comme un western psychologique, est présentée pour la première fois au Québec.

La Noce, célébration saguenéenne

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martha Wainwright

Après une année de pause, le festival La Noce revient à Saguenay pour sa quatrième édition. Du 7 au 10 juillet, près d’une quarantaine d’artistes des quatre coins de la province se rassembleront (dans le respect des mesures sanitaires) pour célébrer la culture saguenéenne. En tête d’affiche, Ariane Moffatt, Martha Wainwright, Safia Nolin et Flore Laurentienne fouleront les scènes emblématiques de la région, dont celles de la Pulperie de Chicoutimi et de la cathédrale Saint-François-Xavier. Ah, et si jamais l’envie vous prend de vous passer la bague au doigt, le festival offre aussi des mariages à 10 $. Vraiment. Ça ne s’appelle pas La Noce pour rien.

La relève humoristique à Laval

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les humoristes Dave Beaucage (notre photo) et Sam Boisvert ouvriront le bal de la série de spectacles 40/40, vendredi soir.

Les humoristes Dave Beaucage et Sam Boisvert inaugureront vendredi soir (9 juillet) les 40/40, une nouvelle série d’une vingtaine de spectacles présentée par [co]mic. Le concept ? Réunir deux humoristes de la relève afin qu’ils puissent tester leur matériel et, qui sait, roder un futur spectacle. Le duo Beaucage-Boisvert lancera donc le bal à la Maison des arts de Laval, et sera suivi, le 24 juillet, du tandem composé de Neev et de Didier Lambert. Ce week-end, [co] mic propose également le Spectacle mystère, une compilation de multiples numéros en rodage qui se tiendront au festival Juste pour rire.

Poutine et cirque au menu

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le camion de cuisine de rue de Seasoned Dreams, au PoutineFest de 2018

Vendredi et samedi soir, des artistes du Cirque Éloize animeront le festival de la poutine avec des tours de vélo acrobatique et de jonglerie. Ça se passe à la Place Vertu, à l’angle des boulevards Cavendish et Côte-Vertu. Ce jeudi soir, un DJ sera responsable de l’ambiance. Côté bouffe, les camions de cuisine de rue de Smoking BBQ, de Charlie’s Shack et de la Cantine chez Henri, pour ne nommer que ceux-là, se donneront rendez-vous. En respect des consignes sanitaires, le site sera divisé en quatre terrasses pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.

Le Festival Stradivaria en région

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL STRADIVARIA Le directeur artistique, chef et violoniste Alexandre Da Costa

Pour sa 23e édition, le Festival Stradivaria propose à nouveau une programmation diversifiée qui marie différents styles musicaux, de l’opéra à la musique populaire, au baroque et au jazz en passant par la musique de chambre et symphonique. Tout en gardant son ADN classique, le directeur artistique, chef et violoniste Alexandre Da Costa a invité des artistes populaires, tels que Bruno Pelletier, Kim Richardson et Gregory Charles. Son thème pour l’été 2021 est d’ailleurs : De Mozart à Kaïn. Pendant ce festival nomade, les concerts se déroulent dans des églises, des salles, ainsi qu’en plein air, et ce, dans trois belles régions du Québec : les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Les concerts sont gratuits, à l’exception de la série GALA. Tous les week-ends, jusqu’au 19 septembre.

PHOTO FOURNIE PAR AUSGANG PLAZA Le danseur Brian Medez fait partie des artistes invités.

Danse de rue et beatmaking

Ausgang Plaza, organisme montréalais qui se consacre à la production et à la diffusion d’initiatives culturelles locales, présente Mouvement, une série qui réunit la danse de rue et le beatmaking. Au programme : capsules vidéo et webdiffusion pour faire découvrir des talents émergents et des professionnels aguerris tant dans le breakdance que le krump, le popping, le vogue, le house, l’afro-beat, etc. Quatre tandems de danseurs de rue et de spécialistes du beatmaking sont donc réunis dans un premier segment de diffusion, soit PAX et Lunice, Brian Mendez et The Fitness, 7Starr et Shash’U ainsi que Melo & Rama et Anglesh Major. On peut voir ces œuvres sur la plateforme YouTube d’Ausgang Plaza.