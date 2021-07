Depuis le 24 juin, les festivals et autres évènements offrant des spectacles extérieurs pendant lesquels les spectateurs sont debout ou assis sans place assignée peuvent se tenir partout au Québec.

Jusqu’à 5000 personnes dans les festivals et évènements extérieurs

(Québec) À compter du vendredi 2 juillet, la limite pour les festivals et évènements extérieurs passera de 3500 à 5000 personnes.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les personnes devront cependant garder une distance de 1,5 m latérale entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse. Les réservations sont obligatoires. Le port du couvre-visage demeure aussi recommandé lors des déplacements.

Cette annonce survient alors que s’amorce le Festival d’été de Québec. Des activités extérieures sont prévues pour la première semaine, tandis que les spectacles au Manège militaire commenceront le 8 juillet.

À Montréal, le promoteur evenko a déjà annoncé le report de l’édition 2021 de ses grands festivals — Osheaga, îleSoniq et Lasso Montréal — à l’année prochaine.

D’autres évènements, comme les Francos de Montréal en septembre, pourront toutefois profiter de cet assouplissement des mesures.

Matchs des Canadiens

« Après l’analyse de la Santé publique, le MSSS annonce qu’il n’y aura pas d’autorisation spéciale accordée au Centre Bell afin de permettre d’accueillir davantage de personnes lors des prochains matchs des Canadiens. Cette décision a été prise afin de limiter les risques de propagation », peut-on y lire dans le communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À l’heure actuelle, les salles de spectacles, les amphithéâtres et les stades intérieurs avec places assises assignées sont autorisés à présenter des spectacles et évènements sportifs, devant un auditoire de 3500 personnes maximum.

Ils doivent cependant respecter plusieurs conditions telles que des sections d’un maximum de 250 personnes et des entrées et sorties et installations sanitaires indépendantes.

Avec La Presse Canadienne