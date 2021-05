Stéphanie Morin

Luc Boulanger

Iris Gagnon-Paradis

La jamais sombre : créer à trois

Voilà une bien intrigante proposition à l’affiche du Festival TransAmériques (FTA) du 9 au 12 juin, dans l’édifice Wilder. Présentée comme une manifestation poétique de la lumière, La jamais sombre est le fruit de la collaboration multidisciplinaire entre Michel F Côté, concepteur sonore, Marc Parent, concepteur d’éclairage, et Catherine Tardif, chorégraphe et interprète. L’écriture scénique de cette création explorant les mystères anciens du clair-obscur est issue de leurs trois pratiques artistiques respectives.

Du 9 au 12 juin, dans l’édifice Wilder

Je suis une maudite sauvagesse, de l’écrivaine An Antane Kapesh

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES Natasha Kanapé Fontaine fera la lecture de l’œuvre innue Je suis une maudite sauvagesse.

Traduit pour la première fois en 1976, ce texte percutant de l’écrivaine innue An Antane Kapesh raconte avec lucidité la tragédie des Premières Nations du Québec. L’autrice y relate sa vie, depuis le nomadisme jusqu’au déracinement des réserves. La poétesse et actrice Natasha Kanapé Fontaine en fera la lecture en innu, avec surtitres en français, chez Duceppe. Cette lecture, orchestrée par Charles Bender, est aussi offerte en webdiffusion (avec possibilité de surtitres en anglais).

Chez Duceppe, les 5, 9 et 10 juin. En webdiffusion, du 4 au 21 juin.

Public/Private Parts ou L’origine du monde, de Gérard X Reyes

PHOTO JUAN DAVID PADILLA Public/Private Parts ou L’origine du monde

Le danseur et chorégraphe montréalais Gérard X Reyes s’est entouré de travailleurs et travailleuses du sexe, mais aussi d’éducateurs, pour s’interroger sur le corps et ses représentations. À la fois performance et installation vidéo, cette création présente tant des corps nus qui s’explorent, dansent, exultent que des discussions sur le consentement et l’intimité. Un spectacle pour les 18 ans et plus qui promet de confronter le spectateur aux limites de sa propre pudeur.

À l’Espace Danse de l’édifice Wilder, du 10 au 12 juin

La fille de Christophe Colomb, de Réjean Ducharme

PHOTO JÉRÉMIE BATTAGLIA, FOURNIE PAR LE FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES Markita Boies dans La fille de Christophe Colomb, au Festival TransAmériques

Écrit en vers libres en 1969, ce roman de Réjean Ducharme raconte la picaresque aventure de Colombe Colomb, fille du célèbre explorateur. Après avoir fait le tour du monde, Colombe revient dans son pays natal, dégoûtée de n’avoir pas trouvé l’amitié des hommes. « Chaque page de La fille de Christophe Colomb m’était une plongée vertigineuse vers la joie, le désespoir et le ravissement. J’y ai puisé un trésor inestimable : la parole. Cette précieuse parole de l’ami fidèle que je n’ai jamais rencontré, Réjean Ducharme », écrivait Martin Faucher en 1994 dans le programme de la création du spectacle, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. Un quart de siècle plus tard, le directeur du FTA et la suave actrice Markita Boies revisitent cette « curiosité poétique » dans l’œuvre du mythique auteur québécois, dans le cadre de la série des lectures du Port-Royal.

Du 8 au 10 juin, au Théâtre Jean-Duceppe et en webdiffusion