La comédienne britannique Esmé Bianco, connue pour son rôle de Ros dans la série Game of Thrones, a décidé de poursuivre le chanteur et musicien rock et metal Marilyn Manson qu’elle accuse de viol et abus sexuels à son endroit.

André Duchesne

La Presse

La poursuite a été déposée plus tôt aujourd’hui en cour fédérale à Los Angeles. Celle-ci fait suite à la dénonciation faite il y a deux mois par plusieurs femmes, dont Mme Bianco, à propos des agissements de Manson, de son vrai nom Brian Warner. La police a alors ouvert une enquête toujours en cours.

Selon ce que rapportent des médias spécialisés, dont Variety, la poursuite contient plusieurs détails très choquants. En plus d’affirmer que Manson l’a violée en mai 2011, Mme Bianco affirme que ce dernier a utilisé tant la force que des drogues pour abuser d’elle à de nombreuses reprises.

La plaignante reconnait avoir eu durant un court laps de temps une relation consensuelle avec le chanteur, mais affirme qu’il exerçait une pression et une manipulation constante sur elle, l’a mordue, l’a humiliée en public, etc.

« Mme Bianco a mis des années à comprendre comment tous ces abus, sexuels, psychologiques et émotionnels, ont eu un impact à long terme sur sa vie, lit-on dans la poursuite. Jusqu’à nos jours, elle a été victime de stress post-traumatique, de dépression et d’attaques de panique. »