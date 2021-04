Télévision

Pierre Jobin quitte TVA

Vedette de l'information à Québec depuis trois décennies, Pierre Jobin n'animera plus le TVA Nouvelles: après 29 ans comme chef d'antenne des bulletins du midi et de 18h, il quittera le diffuseur et la capitale à la fin de la saison pour s'installer à Montréal, où il occupera un poste de gestionnaire.