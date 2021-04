Dans la valse du déconfinement-reconfinement des dernières semaines, l’Impérial Bell a joué de malchance. Avec des travaux de rénovation entrepris pendant que le public était encabané, la salle de la rue Saint-Joseph n’était pas prête à rouvrir ses portes le 8 mars, quand les mesures sanitaires ont été assouplies. Ça allait plutôt se passer le 2 avril, juste au moment où le gouvernement ordonne une nouvelle fermeture pour 10 jours.

Le Soleil

Propriétaire de la salle, l’équipe de 3E et du Festival d’été de Québec (FEQ) avait prévu relancer les activités avec la présentation des Vitrines St-Roch XP, une série de quatre concerts mettant en vedette des artistes de la relève. Prévus à l’automne, ceux-ci devaient se déployer jusqu’au 9 avril, soit tout juste avant la fin annoncée du reconfinement. Mauvais timing, pour une deuxième fois.

« On rénovait la salle, on attendait la minute où on pourrait repartir. Les ventes allaient super bien, tout le monde était excité… Et bang ! On se fait fermer de nouveau. C’est incroyable », évoque le directeur de la programmation de 3E et du FEQ, Louis Bellavance.

