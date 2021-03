Arts

La musique sociale de Jon Batiste

Nommé deux fois aux prix Grammy et gagnant aux Golden Globes cette année, le jazziste louisianais Jonathan Batiste court la chance de remporter un Oscar pour la trame sonore du film Soul. Tout cela au moment où il fait paraître son huitième album, We Are. Bien plus que le musicien du Late Show de Stephen Colbert, Jon Batiste crée de la « musique sociale » pour un monde plus juste.