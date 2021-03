Le triomphe du film Parasite au dernier gala des Oscars a braqué les projecteurs sur le cinéma sud-coréen. La K-pop, cette musique sucrée manufacturée dans des studios de Séoul, a explosé encore plus fort grâce à la montée du supergroupe BTS. Et la télé sud-coréenne, là-dedans ? Elle demeure marginale sur nos écrans. Voire invisible.

Hugo Dumas

La Presse

Ça changera de façon draconienne l’automne prochain. Noovo diffusera en septembre la version québécoise du jeu télévisé sud-coréen I Can See Your Voice, que produira la société Toros de Julie Snyder. À la conception de ce grand plateau de variétés, le noyau dur du Banquier et de La voix, soit Stéphane Laporte et la productrice Esther Teman.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FOX La version américaine d'I Can See Your Voice est animée par Ken Jeong.

Autre preuve que la télévision sud-coréenne suscite beaucoup d’intérêt ici ? TVA et les Productions Déferlantes (Star Académie) planchent actuellement sur l’adaptation d’un autre format fabriqué en Corée du Sud, The Masked Singer, prévu aussi à la grille automnale.

Mais revenons à I Can See Your Voice, dont le titre français n’a pas encore été dévoilé, pas plus que sa case horaire. Selon mes infos, pas question de programmer cette nouveauté le dimanche, où OD et OD Extra ont leurs habitués.

Le concept d'I Can See Your Voice se lit comme suit : un participant doit éliminer les chanteurs pourris dans un groupe de six personnes sans jamais les entendre pousser une seule note. Ces six chanteurs mystères, inconnus du public, ne sont identifiés que par leur profession : chef, designer graphique, styliste, danseuse de claquettes, etc.

Pour guider le concurrent dans son « enquête », qui pourrait lui rapporter jusqu’à 25 000 $, un panel de quatre experts distillera trucs et conseils. Regarde comment il tient son micro, analyse sa façon de bouger, observe sa présence sur la scène. Tous les détails comptent pour déterminer qui chante comme un rossignol ou comme une casserole.

C’est à la fois un jeu et une variété musicale. Et c’est la première fois que tu espères très fort devant ta télé qu’une personne chante vraiment mal. Stéphane Laporte, en entrevue téléphonique

I Can See Your Voice se compose de six rondes : concours de lipsync, 30 secondes d’interrogatoire, fouille dans le téléphone cellulaire. Après chacune des étapes, le participant tente d’éliminer les pommes pourries. C’est le chef qui est poche, réponse finale !

« Alors, vous pensez que le chef ne sait pas chanter ? Allons entendre sa voix ! », lance l’animateur Ken Jeong dans la version produite par Fox l'automne dernier. La musique part et le chef attaque les premières notes. S’il nous casse les oreilles, la foule applaudit à tout rompre. S’il possède la voix d’un ange, on entend quasiment des « bouh » dans les gradins. C’est vraiment amusant.

Le choix de l’animateur ou de l’animatrice d'I Can See Your Voice sur Noovo n’est pas encore coulé dans le béton, mais presque. Le tournage des 13 épisodes d’une heure débutera au printemps à la Place Bell de Laval, une fois que La semaine des 4 Julie aura bouclé sa saison.

La production recherche toutefois des joueurs de tous les âges, et le site Noovo.ca rendra disponible jeudi un formulaire d’inscription. Vous avez jusqu’au 28 mars pour le remplir.

Aux États-Unis, Fox a renouvelé I Can See Your Voice pour une deuxième saison, prévue plus tard cette année.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE FOX The Masked Singer (Le chanteur masqué), un format sud-coréen qui joue actuellement dans 42 pays

De son côté, TVA mise sur The Masked Singer (Le chanteur masqué), un format sud-coréen qui joue actuellement dans 42 pays. Cette série de variétés comprendra 11 épisodes, offerts pour la rentrée d’automne.

Les Américains (et le Canada anglais) ont déjà vu quatre saisons de The Masked Singer, où des vedettes se cachent sous des costumes flamboyants pour interpréter des pièces connues. Nick Cannon a piloté toutes les éditions pour la chaîne Fox.

Toutes les semaines, ces mascottes – pas cheap du tout – chantent devant un panel de quatre juges, qui évaluent leurs prestations. Il n’y a aucun moyen de deviner qui se cache sous les habits excentriques des stars. Seule la voix peut trahir l’identité des chanteurs masqués.

La mascotte qui a récolté les pires notes doit retirer son masque et dévoiler son identité avant de partir. Au fil des semaines, la production de The Masked Singer dévoile des indices pour titiller les téléspectateurs et encourager la spéculation. C’est qui, le rhinocéros, la chouette des neiges et le brocoli, hein ?

Dans les deux dernières saisons, de grosses pointures ont enfilé des costumes vraiment élaborés, dont Chaka Khan, Dionne Warwick, LeAnn Rimes, Nick Carter des Backstreet Boys, Paul Anka, Busta Rhymes et Taylor Dayne. Sarah Palin et Tony Hawk y ont aussi participé.

L’animateur québécois de The Masked Singer est déjà choisi. On l’a vu (déguisé) dans une promotion de TVA. Si un espion costumé en taupe possède des informations à son sujet, prière de me contacter. Moi, je travaille toujours à visière levée, sans masque ni costume, mais je respecte l’anonymat des sources !