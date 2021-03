Une enveloppe de 64 millions réservée en cas d’interruption de tournage sera ajoutée au programme d’aide du secteur audiovisuel, annoncera ce mercredi la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Léa Carrier

La Presse

Cette mesure permettra d’indemniser les producteurs pour les interruptions occasionnées par la COVID-19, vu que les productions ne sont pas couvertes par les assurances générales en vigueur.

Cette aide s’ajoute aux 51 millions déjà investis par Québec en juillet dernier pour cette même raison.

« Le secteur de l’audiovisuel joue un rôle vital dans notre écosystème culturel au Québec et il est à la source d’emplois bien rémunérés et d’une expertise dont nous sommes fiers. En prolongeant cette mesure, le gouvernement du Québec intervient […] pour préserver nos entreprises culturelles et maintenir les emplois pour nos artistes et artisans », a indiqué Mme Roy dans un communiqué de presse publié mercredi matin.

Le plan de relance du milieu culturel, présenté début juin, prévoit un investissement de 400 millions d’ici la fin de 2021, dont 91,5 millions réservés au soutien de la production cinématographique et télévisuelle.