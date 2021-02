Buzzy Lee

Joliesse pop ★★★★

Buzzy Lee… on peut dire que c’est un formidable et enivrant nom d’artiste. C’est celui de Sasha Spielberg, dont le nom de famille cache difficilement le fait qu’elle est la fille du célèbre réalisateur Steven Spielberg et de Kate Capshaw (qui était en vedette dans Indiana Jones and the Temple of Doom).