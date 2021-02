Le magazine TIME a révélé mercredi sa liste annuelle des 100 personnalités émergentes (TIME 100 Next) qui marqueront le futur. Les musiciennes Dua Lipa, Phoebe Bridgers et Olivia Rodrigo y côtoient notamment la poète Amanda Gorman, les acteurs Hunter Schaffer et John David Washington ainsi que l’écrivaine Brit Bennett.

Marissa Groguhé

La Presse

La plupart des personnalités nommées sont décrites dans des textes signés par d’autres acteurs importants de leur milieu. Ainsi, Kylie Minogue a écrit de Dua Lipa qu’elle est « une étoile brillante qui trace un sentier éblouissant à travers le cosmos pop ». « Il y a un peu moins de quatre ans, elle sortait le premier de ses deux albums. Aujourd’hui, elle danse main dans la main avec le zeitgeist, ayant sculpté avec précision sa place dans le paysage culturel. […] Ses réalisations sont d’autant plus remarquables qu’elle a 25 ans. »

Gwen Stefani a composé le texte sur Olivia Rodrigo, dont la carrière a été propulsée en début d’année par le succès Drivers License. L’actrice Zendaya a écrit sur sa partenaire de jeu d’Euphoria, Hunter Shaffer, tandis que Spike Lee a rédigé le texte sur le comédien John David Washington, que l’on voit au côté de Zendaya dans le film Malcom & Marie, de Sam Levinson. La comédienne canadienne Maitreyi Ramakrishnan est présentée dans les mots de l’actrice et réalisatrice Mindy Kaling, qui l’a choisie pour le rôle principal de sa série Never Have I Ever.

Cette liste du TIME se compose d’artistes, de « phénomènes », de leaders, de militants et d’innovateurs. De nombreux musiciens y figurent : Doja Cat (décrite par Lil Nas X), Charlie D’Amelio, Chloe X Halle, Lil Baby et plusieurs autres.

Plusieurs comédiens, dont Florence Pugh (Little Women), Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Ana de Armas (Blade Runner 2049), Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit), Regé-Jean Page (Bridgerton) sont également de la liste, publiée depuis 2019 comme une extension de la liste TIME des 100 des personnalités les plus influentes. On y trouve également plusieurs personnalités politiques, scientifiques, sportives et militantes, dont Sanna Marin, première ministre de la Finlande, le joueur de soccer anglais Marcus Rashford ou l’immunologiste américaine Kizzmekia Corbett.

