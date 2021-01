Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe

Éric Clément

Stéphanie Morin

André Duchesne

Charles-Éric Blais-Poulin

Simon Chabot

Sur le web : 2Frères vraiment en spectacle

Le duo 2Frères devait se produire à La Chapelle à Québec la semaine prochaine. Les trois représentations prévues ont dû être annulées à cause de la prolongation des mesures sanitaires, mais le populaire duo propose à la place un spectacle acoustique virtuel, qui sera présenté en direct de cette belle salle intime, sur sa propre plateforme — information vérifiée et aussi annoncée sur la page Facebook du groupe, qui a été victime récemment d’une arnaque. La webdiffusion aura lieu le 3 février à 20 h, en rediffusion jusqu’au 7 février, et les billets sont en vente sur le site de La Chapelle.

> Consultez le site de La Chapelle à Québec

Sur le web : art et musique au musée d’Orsay

PHOTO SOPHIE CREPY, FOURNIE PAR LE MUSÉE D’ORSAY L’ensemble Les Apaches, dirigé par Julien Masmondet, au musée d’Orsay, à Paris

Dans le cadre de la programmation musicale du musée d’Orsay, à Paris, en lien avec l’exposition Les origines du monde, qui sera présentée plus tard cette année au Musée des beaux-arts de Montréal, un concert de musique classique d’une heure a été filmé au cœur du musée français et diffusé sur son site. L’ensemble musical Les Apaches et le baryton Stéphane Degout sont dirigés par le chef d’orchestre Julien Masmondet et interprètent des œuvres de Darius Milhaud, de Pascal Zavaro, de Francis Poulenc et de Maurice Ravel, qui font toutes référence aux bestiaires, à l’imaginaire darwinien et aux origines du monde.

> Écoutez le concert

Sur le web : les dimanches du conte

PHOTO FOURNIE PAR LES DIMANCHES DU CONTE Originaire des Cantons-de-l’Est, le duo des Prétendants offrira son spectacle en ligne le 30 janvier.

Depuis 1998, conteurs et conteuses du Québec — mais aussi de l’étranger — viennent faire étalage de leur prose aux Dimanches du conte. D’ordinaire présenté au bar Le Jockey, ce rendez-vous dominical s’est déplacé sur le web pour les raisons que l’on sait. Le 30 janvier, Les Prétendants offrent une captation du spectacle De bières et de bonne guerre, qui mêle contes traditionnels et contemporains. La saison des Dimanches du conte s’étendra jusqu’à la fin de mai, soit en ligne, soit sur scène. Le lien de visionnement est valide durant sept jours. Coût : 5 $, plus les frais.

> Voyez le spectacle

En plein air : René Bégin à Candiac

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE CANDIAC Oeuvre de l’artiste René Bégin, Le Rocket sur la glace verte

Les galeries et les musées sont fermés, mais l’art s’expose en plein air, notamment à Candiac où la municipalité a installé pour l’hiver, sur son Sentier des arts du parc André-J.-Côté, une exposition intitulée Histoires de palettes et rubans, 38 œuvres figuratives de René Bégin. Passionné d’histoire, cet artiste local représente des moments qui ont marqué les esprits, sur les plans social, sportif ou musical, avec de l’acrylique et du ruban adhésif de sport, ce qui donne des airs pop-art à ses créations.

> Consultez le site de la Ville de Candiac

Sur nos écrans : documentaires québécois sur Planète+

IMAGE FOURNIE PAR LES FILMS DU 3 MARS Scène du film Le semeur, de Julie Perron

La chaîne Planète+ amorce le mois de février avec la diffusion de plusieurs documentaires québécois consacrés tant à des personnalités qu’à des sujets hors du commun. Le tout commence le 1er février à 20 h avec la diffusion d’Un homme de paroles : Michel Chartrand, portrait du célèbre syndicaliste par son fils Alain. Parmi les autres titres, on note l’excellent documentaire Le semeur (12 février, 20 h), de Julie Perron, sur Patrice Fortier qui consacre sa vie aux semences végétales, Bull’s Eye, un peintre à l’affût (19 février, 20 h), portrait très singulier du peintre Marc Séguin réalisé par Bruno Boulianne, et Les enfants de Refus global (21 février, 19 h 30), de Manon Barbeau, dont le père signa le célèbre manifeste de 1948.

Sur le web : Dvořák dirigé par Rafael Payare

PHOTO FOURNIE PAR L’OSM Rafael Payare dirigera le 2 février avec l’OSM.

Le 2 février, l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de son nouveau directeur musical Rafael Payare, présentera en webdiffusion un programme triple comprenant la Symphonie no 7 de Dvořák (l’une des pièces préférées de Payare), Mediodía en el Llano, du compositeur vénézuélien Estévez, et le Concerto no 2 de Chostakovitch. À noter : pour cette dernière pièce, le chef sera rejoint par son épouse, la violoncelliste Alisa Weilerstein. Le lien de visionnement (offert au coût de 20 $) permettra d’accéder au concert jusqu’au 16 février.

> Voyez le concert

Sur le web : Gabrielle Shonk au Théâtre Outremont

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE Gabrielle Shonk

Les amateurs de folk indé pourront se sustenter, vendredi soir, en compagnie de l’autrice-compositrice-interprète de Québec Gabrielle Shonk. En direct du Théâtre Outremont, la chanteuse de 32 ans enverra dans l’internet, en direct, ses compositions soignées aux accents jazz, soul, pop et country. Un album homonyme, paru en 2017, lui a valu une nomination au Premier gala de l’ADISQ (album anglophone de l’année) et aux prix Juno (album alternatif de l’année). Quatre ans après sa première offrande, Gabrielle Shonk pourrait bien vouloir tester du nouveau matériel. À suivre… En direct du Théâtre Outremont le 29 janvier à 20 h et en rediffusion les 30 et 31 janvier, 20 $.

> Voyez le spectacle

Sur le web : discussion sur l’après-pandémie…

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La pandémie nuira-t-elle à la lutte contre les changements climatiques ? Il en sera question à l’occasion d’un débat organisé par la BAnQ.

La pandémie changera-t-elle durablement nos vies ? Et si oui, comment ? Voilà les questions qui seront au centre d’un débat en ligne organisé ce jeudi à 19 h par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dans le cadre de la série Les Porte-Voix. La chroniqueuse scientifique Marie-Pier Élie animera la discussion à laquelle sont conviés l’essayiste et professeur de littérature Mathieu Bélisle, la militante et artiste Melissa Mollen Dupuis et le spécialiste des enjeux énergétiques Philippe Gauthier. Il sera plus précisément question de solidarité et de lutte contre les changements climatiques dans la foulée de la pandémie. La participation au débat est gratuite et les participants sont encouragés à y prendre part en répondant à trois questions sur le site de la BAnQ.

> Voyez la discussion