Les lieux de diffusion, incluant les salles de spectacles, les théâtres ou les cinémas, pourraient rouvrir avant le 24 juin « selon des modalités particulières, notamment avec un nombre de spectateurs réduit afin d’assurer la sécurité tant des artistes que du public », a indiqué la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy au cours du point de presse quotidien du gouvernement.

Jean Siag

La Presse

Mme Roy en a profité pour annoncer un plan de relance de 400 millions, avec la bénédiction du premier ministre.

« Le plan a pour objectif de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s’adapter aux nouvelles façons d’aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement », a fait savoir le gouvernement.

Le gouvernement injecte en 2020-2021 près de 290 millions, dont 110 millions en investissements additionnels pour l’année financière en cours. Cette somme permettra « la réalisation de productions novatrices et soutiendra les organisations culturelles et les artistes touchés par la crise et par les mesures imposées de distanciation physique » a indiqué le premier ministre.

La ministre Roy a aussi annoncé la reprise des activités du secteur de la production audiovisuelle à compter du 8 juin, « en tenant compte de mesures spécifiques émises par la santé publique ».

« L’ensemble des activités de tournage, incluant les activités de préproduction et de postproduction, et ce, peu importe le type de production (variétés, dramatique, film, documentaire, etc.) reprendra au cours des prochains jours. »

Le plan vise notamment à soutenir la production cinématographique et télévisuelle (91,5 millions) ; les entreprises et les organismes culturels dans la reprise de leurs activités (71,9 millions) ; l’innovation et la création dans le domaine des arts de la scène (théâtre, danse, cirque, musique, etc.) (50,9 millions) ; la musique pour la réalisation de projets innovants (33,5 millions) ; les projets numériques (14 millions) ; la promotion de la culture québécoise et des projets de grande envergure (13 millions) ; les artistes et les écrivains 6,5 millions) ; les aides financières existantes pour relancer les festivals et événements artistiques et culturels (5,9 millions) ; et de documenter les effets de la pandémie sur le milieu culturel et soutenir les projets immobiliers et d’acquisitions de matériel de moindre envergure (2,2 millions).