En temps de confinement, nous sommes tous à la recherche de contenus pour nous informer ou pour nous changer les idées. Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Proxémie

On peut dire qu’Ariane Moffatt est au sommet de son art et de sa carrière ces temps-ci. Tous ses projets touchent leur cible et elle remporte beaucoup de succès, que ce soit avec son dernier album solo, Petites mains précieuses, ou avec son duo SOMMM, dont l’album homonyme est rapidement devenu la trame sonore de l’été pour beaucoup de gens. L’artiste, qui compte déjà 20 ans de carrière, se confie à Sophie Cadieux dans le cadre de la série Proxémie, qui présente des rencontres avec des femmes inspirantes de la scène artistique québécoise. Un entretien qui vaut le détour, réalisé par l’excellent Julien Morissette et produit pour La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

> Écoutez la balado

IMAGE TIRÉE DU WEB Dying for Sex

Dying for Sex

Au départ, Dying for Sex était une série de six épisodes, diffusée l’hiver dernier, dans laquelle l’animatrice Nikki Boyer suivait la quête de sa meilleure amie Molly. Cette dernière était atteinte d’un cancer du sein de stade 4 et avait décidé de mettre fin à un mariage tristounet pour vivre pleinement sa vie sexuelle, question de se sentir vraiment en vie. Molly est malheureusement morte depuis, mais Nikki a été inondée de témoignages à la suite de sa balado. Elle a donc décidé de reprendre le micro pour s’entretenir avec quelques personnes qui lui parlent de célibat, de solitude et de rencontres amoureuses en temps de confinement. Sur un ton intimiste, Nikki, qui est une formidable intervieweuse, chaleureuse et empathique, recueille ces bribes de vie qu’on imagine très bien réunies en série télé tant elles sont touchantes et vivantes. Une production de Wondery.

> Écoutez la balado (en anglais)

IMAGE TIRÉE DU WEB Être…

Être…

Alain Crevier poursuit dans la même veine que sa défunte émission Second regard : il creuse des thèmes en lien avec la spiritualité de manière sensible et intelligente. Son entretien sur la résilience avec Geneviève Bergeron – sœur de Catherine Bergeron, tuée dans l’attentat de Polytechnique, et mère de Clément Ouimet, mort dans un accident de vélo sur le mont Royal – est empreint de sensibilité et de lucidité. Dans le plus récent épisode, qui parle de sérénité en temps de confinement, sa complicité avec le moine bouddhiste Matthieu Ricard lui permet d’aller plus loin que les lieux communs. Ses questions sont candides, mais pertinentes, et suscitent de belles réflexions. Offert sur la plateforme numérique OHdio d’ICI Première.

> Écoutez la balado

PHOTO JONATHAN SHORT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Drake

This Is Not a Drake Podcast

Ce n’est pas une balado à propos de Drake, mais dans les faits, oui, ça parlera beaucoup de lui. À partir de la carrière du Torontois, sans doute un des artistes les plus populaires de la planète, on explore le terreau dans lequel il a évolué comme artiste, l’histoire du hip-hop, du R&B et de la culture noire. Une série en cinq épisodes produite pour la CBC et animée par le producteur radio Ty Harper. Ça débute le mercredi 3 juin.

> Écoutez la balado (en anglais)

IMAGE TIRÉE DU WEB Si les œuvres pouvaient parler

Si les œuvres pouvaient parler

À partir de l’exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec, cette série de balados nous invite à aller au-delà d’une œuvre puisée dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec afin d’en connaître l’histoire cachée. Ainsi, dans l’épisode intitulé Rachel, on nous explique que le tableau Les pylônes de la porte, du peintre automatiste Paul-Émile Borduas, parle en fait de la relation secrète qu’il a entretenue avec Rachel Laforest. Une superbe histoire qu’on a découverte lorsque Leméac a publié leur correspondance, Aller jusqu’au bout des mots, en 2017. Vous pouvez d’ailleurs écouter la version audio de ce livre mettant en vedette James Hyndman et Rachel Graton en suivant le lien ci-dessous.

> Écoutez la balado