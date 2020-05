On se souvient d’elles

C’est l’hécatombe : en l’espace de six jours, Renée Claude, Monique Mercure et maintenant Michelle Rossignol nous ont quittés sur la pointe des pieds. Comme l’ont fait Andrée Lachapelle et Monique Leyrac quelques mois avant elles. Autant de grandioses interprètes de la même génération, de femmes éprises de liberté, d’artistes passionnées qui avaient en commun d’avoir à cœur la promotion de la culture québécoise. Et qui savaient bien l’exprimer avec toute la grandeur de leur âme.