Le problème avec le rose: on s’en fout du rose

C’est l’histoire de quatre amis qui s’amusent sur un carré rose, une sorte de moquette qui fait office de terrain de jeu. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où ils apprennent, à leur plus grande stupéfaction, que le rose, c’est… pour les filles, et seulement pour les filles. S’ensuit une série de réflexions, à la fois naïves et éclairées, stéréotypées et émancipées, sur l’identité en général, et l’identité de genre en particulier.