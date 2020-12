BAnQ dévoile ses documents les plus empruntés

Le bal des folles de Victoria Mas a été le roman le plus emprunté cette année à la Grande Bibliothèque.

La Presse Canadienne

Parmi les ouvrages québécois populaires, on retrouve notamment Anna et l’enfant-vieillard de Francine Ruel, Ta mort à moi de David Goudreault et Manam de Rima Elkouri.

Selon les palmarès dévoilés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Alexandra Stréliski se classe au sommet des prêts d’albums de musique avec Inscape.