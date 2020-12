Un membre de l’équipe de District 31 ayant contracté la COVID-19 a forcé la production à interrompre le tournage de la populaire série trois jours plus tôt que prévu.

Jean Siag

La Presse

L’annonce a été faite en début de soirée sur la page Facebook de l’émission. « Mardi en après-midi un membre de l’équipe nous a avisé qu’il avait été testé positif à la COVID-19 à la suite de contacts avec un proche porteur du virus. Aetios Productions se voit donc dans l’obligation d’interrompre temporairement le tournage de District 31. »

Le producteur, qui dit suivre à la lettre le protocole exigé par la Santé publique et la CNESST, a confirmé que le tournage se terminait trois jours plus tôt que prévu, affirmant que la pause des Fêtes aura lieu comme prévu et que les tournages reprendront le 6 janvier prochain « afin de respecter toute la période d’isolement demandée par la Santé publique ».

« Cet événement ne compromet en rien le calendrier de diffusion de la série, peut-on lire dans la publication Facebook. Conformément à la législation en vigueur, nous ne divulguerons pas le nom de la personne concernée ou d’autres détails concernant la situation afin de respecter sa vie privée. Nous lui souhaitons aussi un prompt rétablissement, sans séquelle. »

La série quotidienne sera en ondes jusqu’au 17 décembre. Elle reprendra le 4 janvier 2021.