Silver Linings

Less Than Jake : l’énergie sans l’originalité ★★½

Less Than Jake ne réinvente pas la roue avec Silver Linings. Pourtant, le neuvième album studio du quatuor floridien a créé beaucoup d’attentes chez les fans purs et durs. Ils seront un peu déçus des riffs de guitare rapides et des lignes de bass fluides.