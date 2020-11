Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse

À moins d’un mois de la quatrième soirée Mammouth, qui sera diffusée à Télé-Québec le vendredi 11 décembre, Télé-Québec lance Mammouth le balado, en collaboration avec Tel-jeunes.

Luc Boulanger

La Presse

Sous la forme de discussions animées par Nicolas Ouellet et commentées par la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse, la nouvelle série balado donne la parole à des jeunes allumés, transparents et volubiles à propos d’enjeux qui les touchent.

Le premier dossier de quatre est déjà disponible sur mammouth.telequebec.tv.

Mammouth le balado propose donc des conversations sans filtre et des témoignages de jeunes âgés de 15 à 21 ans. « Prendre le temps de s’arrêter pour réfléchir au monde qui nous entoure et s’exprimer sur ce qui nous préoccupe, il n’y a pas d’âge pour ça. C’est avec des réflexions et des idées nouvelles que le monde de demain peut se construire », estime Sarah-Jeanne Labrosse au début des capsules.

Rappelons que la soirée Mammouth 2020 sera animée par Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. Parmi les finalistes choisis par plus de 1000 adolescents dans un sondage, on retrouve Elisapie, Fabrice Vil, Jemmy Echaquan Dubé, Alicia Moffet, Arnaud Soly, Mathieu Dufour…