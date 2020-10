Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

André Duchesne

La Presse

Émilie Côté

La Presse

Marissa Groguhé

La Presse

Stéphanie Vallet

La Presse

Luc Boulanger

La Presse

Simon Chabot

La Presse

Sur le web : le 16e Festival international du film black

Entièrement en ligne, le 16e Festival international du film black de Montréal se poursuit jusqu’à dimanche. Samedi, à 16 h, on pourra suivre sur le site Facebook du festival le panel « Les femmes noires derrière la caméra ». Et samedi, à 18 h, toujours sur Facebook, une ciné-causerie sur Anita, un moyen métrage qui a fait date à sa sortie en Haïti, en 1980. L’œuvre de Rassoul Labuchin porte sur l’histoire d’une jeune femme qui devient « restavek » (enfant domestique) dans une famille riche de Port-au-Prince. La projection d’une version restaurée sera suivie d’une causerie. À voir aussi, l’émouvant film (documentaire) de clôture Black Boys, de Sonia Lowman.

> Consultez la page Facebook du festival

Sur le web : Edmonton chante… jusqu’au 8 octobre

PHOTO TIRÉE D’UNE VIDÉO YOUTUBE DU FESTIVAL Ludovick Bourgeois (à gauche) a participé au spectacle d’ouverture du festival Edmonton chante.

Consacré aux artistes musicaux francophones de partout au Canada, le festival Edmonton chante, dont la 17e édition est en cours, se poursuit en ligne jusqu’au 8 octobre. Dès lundi, une nouvelle série de diffusions web mettra en vedette notamment les spectacles de Renelle Roy, Jake Matthews, Girlz With Guitarz et Paul Cournoyer. Ces spectacles auront eu lieu quelques jours plus tôt au Musi-Parc d’Edmonton. Mais d’ici là, on peut (re)voir des prestations d’artistes enregistrées (entre autres au Québec) au cours des dernières semaines, dont le spectacle d’ouverture avec Ludovick Bourgeois.

> Regardez le spectacle de Ludovick Bourgeois

Sur le web : retour sur la réunification allemande

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Une scène du film Heimat Is a Space in Time

Dans le cadre du 30e anniversaire de la réunification de l’Allemagne, le Goethe-Institut, en collaboration avec le Cinéma Moderne, présente le documentaire Heimat Is a Space in Time, de Thomas Heise. À travers les archives familiales du réalisateur, le film raconte près d’un siècle d’histoire allemande, de la Première Guerre mondiale jusqu’à la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Ce documentaire sera présenté en ligne tout le mois d’octobre. Et samedi, à la suite de la projection de 14 h, aura lieu une discussion avec le réalisateur.

> Consultez le site du Cinéma Moderne

À la télé : des spectacles virtuels à ICI ARTV

PHOTO SIMON GIROUX, ARCHIVES LA PRESSE Ingrid St-Pierre

Des spectacles virtuels diffusés à la télévision ? Il fallait une pandémie pour y penser. Jusqu’au 5 décembre, ICI ARTV présentera chaque semaine en direct des prestations musicales captées à l’Espace Yoop de la Place des Arts. Ingrid St-Pierre lancera la série de spectacles, baptisés Sur scène, samedi à 19 h. Le public aura ensuite rendez-vous les semaines suivantes avec Koriass et FouKi, Dominique Fils-Aimé, Éli-Rose et Sarahmée, Clay & Friends, Le Vent du Nord, Damien Robitaille, Kaïn et un trio country formé de Cindy Bédard, Manon Bédard et Annie Blanchard.

Sur le web : un épisode de 12 heures pour The Third Day

PHOTO FOURNIE PAR HBO Jude Law dans The Third Day

La minisérie dramatique The Third Day présentera lundi un épisode en direct d’une durée de 12 heures. The Third Day, diffusée depuis la mi-septembre sur Crave (au Canada) et HBO (aux États-Unis), compte trois parties, soit trois épisodes de début, trois de fin et cet épisode spécial au milieu. L’émission raconte l’arrivée d’un homme (Jude Law) et d’une femme (Naomie Harris) sur une île mystérieuse, Osea, à deux moments distincts. Les trois premiers épisodes se concentrent sur l’homme et les trois derniers sur la femme. L’interlude de 12 heures prendra la forme d’une performance théâtrale et sera diffusé sur la page Facebook de HBO. Il racontera une journée « en temps réel ».

> Consultez la page Facebook de HBO

Sur le web : Juste pour rire en ligne

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Lise Dion

Maintenu malgré les nouvelles directives de la Santé publique, le Festival Juste pour rire diffusera la plupart de ses spectacles sur l’espace Yoop jusqu’au 8 octobre et proposera également une portion en ligne gratuite les 9 et 10 octobre sur son site web. Il sera ainsi possible de se procurer des billets virtuels pour Le show éphémère de Jean-Sébastien Girard (ce vendredi), la grande entrevue de Lise Dion avec Laurent Paquin, 25 ans après le point G (lundi), ou encore Le gala Zoofest (mardi).

> Consultez le site de Juste pour rire

Sur le web : Prologue(s) au CNA

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’acteur et metteur en scène Mani Soleymanlou

Le Centre national des Arts (CNA) a dévoilé son programme de spectacles en salle (devant un public restreint) et d’activités en ligne pour octobre. Au volet du Théâtre français, Prologue(s), un projet de Mani Soleymanlou (ce dernier assurera la direction artistique de la compagnie à partir de septembre 2021). Il comprend une série de huit sketches présentés dans des espaces extérieurs de la région d’Ottawa-Gatineau devant un public invité en petit nombre pour respecter la distanciation physique. Les représentations ont déjà eu lieu et ont été filmées en vue de la diffusion en ligne. Pour les regarder, on peut aller sur la page web du Théâtre français, dès lundi.

> Consultez le site de la pièce

Sur le web : un polar signé Senécal en balado

IMAGE FOURNIE PAR RADIO-CANADA Céline Bonnier et Nahéma Ricci sont les interprètes d’Écho, un polar signé Patrick Senécal et présenté sur Ohdio.

Les actrices Céline Bonnier et Nahéma Ricci ont mis en voix le polar Écho, écrit par Patrick Senécal, pour l’application Ohdio, de Radio-Canada. Cette balado relate l’histoire d’une psychiatre spécialiste des troubles schizophréniques (Bonnier) qui tente de comprendre pourquoi une jeune femme (Ricci) a sauvagement assassiné ses parents. Grâce à une machine, la psychiatre arrive à entendre les voix qui assaillent sa patiente et qui l’auraient poussée au meurtre. Ce projet représente une « toute nouvelle forme d’écriture » pour Senécal, a récemment fait savoir l’auteur sur sa page Facebook. Radio-Canada annonce l’arrivée d’Écho ce mois-ci.

> Consultez le site d’Écho