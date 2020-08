Chantal Guy Chronique

À propos des mémoires de Woody Allen

Quand j’étais ado, je lisais les livres de Woody Allen en cachette dans mes cours – je n’avais même pas vu ses films encore – et je riais tellement qu’un prof a fini par me coller une retenue et me confisquer mon exemplaire. Après bien des remous paraît Soit dit en passant (Apropos of Nothing), son autobiographie traduite en français chez Stock, ce qui ramène la crainte de recevoir une punition si j’en parle.