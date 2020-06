La fête des Pères est aussi la Journée nationale des peuples autochtones du Canada. Voici un aperçu des nombreuses activités culturelles qui auront lieu en ce dimanche.

Jean Siag

La Presse

Montréal Autochtone et Musique Nomade

Montréal autochtone propose une journée d’activités pour souligner l’évènement. D’abord avec Musique nomade pour un spectacle virtuel diffusé en direct sur Facebook (et rediffusé sur Instagram et YouTube les jours suivants), puis avec des capsules culinaires et des jeux. Parmi les artistes invités : l’artiste innu Claude McKenzie (du duo Kashtin), les auteurs-compositeurs-interprètes Matiu, Shauit, iskwē, Willows et Moe Clark.

Consultez la page Facebook de Musique nomade

Documentaire sur la poète Natasha Kanapé Fontaine

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Natasha Kanapé Fontaine est le sujet du documentaire Nin e Tepueian – Mon cri présenté gratuitement pendant la durée du festival Cinéma du monde.

Les Films du 3 mars et Via le Monde présenteront le documentaire Nin e Tepueian – Mon cri, de Santiago Bertolino, dans le cadre du festival Cinéma du monde de Sherbrooke, qui se déroule jusqu’au 25 juin. Le documentaire est offert gratuitement partout au pays pendant toute la durée du festival. Le film, qui a ouvert le festival Présence autochtone l’an dernier, est centré sur le parcours de la poète, comédienne et militante innue Natasha Kanapé Fontaine.

Regardez le film Nin e Tepueian – Mon cri

Balado sur l’histoire des communautés autochtones

PHOTO FOURNIE PAR TERRE INNUE Marie-Andrée Gill anime l’émission balado Laissez-nous raconter – L’histoire crochie, série de 11 épisodes.

La société autochtone de production Terre Innue, située à Maliotenam, sur la Côte-Nord, lancera une émission balado intitulée Laissez-nous raconter – L’histoire crochie. La série de 11 épisodes de 25 minutes, animée par la poétesse innue Marie-Andrée Gill, est produite en collaboration avec Radio-Canada OHdio. Les réalisateurs Brad Gros-Louis et Karine Lanoie-Brien ont parcouru 8000 km en auto, en train et en avion pour aller à la rencontre de 70 femmes et hommes de 18 communautés autochtones.

Cérémonie du feu

PHOTO FOURNIE PAR TERRE EN VUES Les cérémonies du feu font partie des rites propitiatoires, qui annoncent des temps meilleurs – idéal en ce moment.

Terres en vues a organisé une cérémonie du feu sur l’île de Montréal ce dimanche, à 5 h, au moment du lever du soleil, pour marquer le solstice. Au réveil, les Montréalais sont invités à faire brûler un peu de tabac en guise de participation à ce rite propitiatoire qui se veut annonciateur de temps meilleurs. Artistes et personnalités du milieu autochtone ont aussi préparé des messages d’espoir et de guérison s’adressant à Montréal et au pays.

Consultez le site de l’évènement

De nombreuses émissions à Radio-Canada

PHOTO FOURNIE PAR WAPIKONI MOBILE Kathia Rock est de l’émission Pow-wow, sur la route de la musique, diffusée à ICI Première.

Toutes les plateformes de Radio-Canada soulignent la Journée nationale des peuples autochtones du Canada, ce 21 juin. Parmi les nombreuses émissions qui seront diffusées, on retrouve Pow-wow, sur la route de la musique, diffusée à 21 h jusqu’au 5 juillet sur ICI Première. Grâce à des entrevues, des prestations en direct et à la découverte de lieux musicaux, Black Bear, Régis Niquay, Shauit, Laura Niquay, Quentin Condo et Kathia Rock racontent la résistance et la réappropriation de rythmes ancestraux.

Consultez le site de l’émission Pow-wow, sur la route de la musique