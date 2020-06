À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des émissions balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Corde sensible

Toujours déstabilisant de constater que des gens ressentent un besoin irrépressible de dévoiler leurs secrets les plus intimes et les plus inavouables... C’est ce qu’on se dit en écoutant Mathieu (nom fictif) parler de ses nombreuses infidélités et de sa fréquentation du site de rencontres pour gens mariés, Ashley Madison. Sans forcer la note, tout en douceur et en finesse, Marie-Ève Tremblay recueille des pépites de vie intime. Parfois, c’est dramatique, comme les confidences d’Elisabeth qui souffre de boulimie en silence. Au total, on peut écouter quatre nouveaux épisodes de Corde sensible, une baladoémission qui porte bien son nom.

Code Switch

IMAGE FOURNIE PAR NPR Code Switch

Depuis le début des manifestations aux États-Unis dans la foulée du meurtre de George Floyd, plusieurs cherchent des lieux de réflexion sur le racisme et ses conséquences. Les cotes d’écoute de Code Switch, une émission balado qui s’intéresse aux questions raciales depuis sa création en 2013, ont donc grimpé en flèche. Les deux animateurs n’évitent pas les discussions difficiles et complexes comme dans cet épisode qui réfléchit à la question de « l’agitateur extérieur », celui qui vient perturber les manifestations, mais surtout, qui fait dévier le message et empêche de parler des vraies questions en jeu. L’équipe de Code Switch a en outre dressé une liste des épisodes les plus pertinents des sept dernières années. À écouter (en anglais) si on veut mieux comprendre les enjeux de la crise qui déchire les États-Unis ces jours-ci.

Francophiles dans la ville

ILLUSTRATION ALESS MC, FOURNIE PAR CULTURE MONTREAL Francophiles dans la ville, première émission balado créée par Culture Montréal.

Déambuler dans les rues de Rosemont–La Petite-Patrie avec Martha Wainwright, c’est plonger dans les souvenirs de cette artiste qui nous parle de ses liens avec le français, sa deuxième langue. Celle qui compte un Latrémouille parmi ses ancêtres incarne à merveille la culture montréalaise qui s’abreuve autant à l’anglais qu’au français. Wainwright a une véritable réflexion sur ce qui a contribué à faire d’elle une Montréalaise bilingue. Dans un autre épisode de Francophiles dans la ville, Lesley Chesterman se confie également sur son amour du français à la journaliste culturelle Julie Laferrière qui anime et réalise cette série de balados produite pour l’organisme Culture Montréal.

The Ezra Klein Show

PHOTO GABRIELLA DEMCZUK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’écrivain Ta-Nehisi Coates discute de racisme avec Ezra Klein

Ta-Nehisi Coates est sans contredit un des écrivains les plus importants de notre époque. Dans cette longue et passionnante discussion, l’auteur de Between the World and Me discute de la situation actuelle, de l’attitude de Donald Trump dans cette crise, du rôle de la police et du principe de non-violence. Il affirme malgré tout être optimiste et convaincu que la situation progresse. Ce long entretien est mené de main de maître par Ezra Klein, fin observateur de la vie politique américaine et cofondateur du site Vox. Il a lancé cette baladoémission il y a quatre ans et ses entrevues sont toujours captivantes.