L’année 2019 tire à sa fin. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire pour profiter de la dernière journée de l’année et souligner l’arrivée de 2020, nos journalistes vous suggèrent différentes activités. Bonne année !

La Presse

Spectacle dans le Vieux-Port

Le Party du Nouvel An organisé par Montréal en Fêtes dans le Vieux-Port est en train de devenir une tradition. Les célébrations débutent dès 19 h. C’est encore l’humoriste Neev qui tient les rênes de ce grand spectacle (dès 22 h) qui réunira le groupe de l’année à l’ADISQ Bleu Jeans Bleu, le jeune prodige Les Louanges, le duo Heartstreets et Bernard Adamus. Le spectacle sera suivi à minuit de feux d’artifice, et la soirée se poursuivra, rythmée par un DJ, jusque tard dans la nuit. C’est gratuit. — Josée Lapointe, La Presse

Célébrer la nouvelle année à Québec !

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL La Famille Painchaud donne rendez-vous place de l’Assemblée-Nationale pour fêter le Nouvel An.

C’est mardi que prend fin le nouveau festival hivernal Toboggan, à Québec, avec une grande fête du Nouvel An. Pour ceux qui désirent souligner l’arrivée de 2020 au son de la musique électro, le duo canadien Loud Luxury (Body ; I’m Not Alright) se produira à la place George-V. Si vous êtes plutôt traditionnel, rendez-vous place de l’Assemblée-Nationale pour « swinguer » avec la Famille Painchaud et Les Tireux d’Roches. Autour de minuit, les organisateurs nous promettent des feux d’artifice « grandioses et immersifs » projetés de plusieurs endroits afin d’être visibles de partout en ville. À partir de 20 h 30, gratuit. — Luc Boulanger, La Presse

Pop 80 fête 2020 à La Tulipe

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE LA TULIPE//LE NATIONAL Pop 80 fête 2020 à La Tulipe

Vous avez envie de défoncer l’année dans la nostalgie ? De vous trémousser sur les indémodables I Wanna Dance with Somebody et All Night Long et de sortir vos plus beaux pas de danse et épater la galerie sur Beat It ? La Tulipe vous invite à sa soirée POP 80 fête 2020 pour une soirée haute en couleur… fluo ! Alors, pour éviter de vous demander Should I Stay or Should I Go, cap sur l’avenue Papineau ! Canapés et champagne servis à minuit. — Audrey Ruel-Manseau, La Presse

Jouer dehors avant de festoyer

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE La patinoire du lac aux Castors

Avant de passer la soirée à festoyer, pourquoi ne pas aller prendre un grand bol d’air en après-midi, en famille, sur une belle patinoire ? La patinoire du parc La Fontaine est particulièrement plaisante, longue, sinueuse, au milieu d’un petit boisé urbain. La patinoire du lac aux Castors, sur le mont Royal, est aussi agréable. Comme elle est réfrigérée, elle résiste aux intempéries. C’est aussi le cas de la patinoire du Vieux-Port de Montréal, qui offre une belle vue sur le Vieux-Montréal. — Marie Tison, La Presse

Consultez le site de la Ville de Montréal pour connaître l'état des patinoires et des conditions de ski de fond dans les parcs.

Un feu d’artifice à Sorel-Tracy

PHOTO FOURNIE PAR SERGE PÉLOQUIN Feu d’artifice éclatera au-dessus du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Sorel-Tracy

Une grande veillée du jour de l’An se prépare à Sorel-Tracy. Dès 22 h, le DJ Soundman animera la place du Marché, tandis que DJ Beards Maas s’activera au quai Catherine-Legardeur. À minuit, après le traditionnel décompte, un feu d’artifice éclatera au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Une douzaine de restaurants ouvrent leurs portes aux fêtards – il est aussi possible de ne participer qu’au party extérieur gratuit. « Il y a une très bonne ambiance, assure Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. C’est très agréable ! » Seul conseil : habillez-vous chaudement. — Marie Allard, La Presse

Plus que six jours pour le MAC !

IMAGE FOURNIE PAR LE MAC Toile de Janet Werner

Le Musée d’art contemporain de Montréal est ouvert mardi de 11 h à 18 h. Une belle plage horaire pour visiter les six expos à l’affiche jusqu’au 5 janvier : les portraits fictifs de Janet Werner ; l’installation Bleu de bleu d’Alain Paiement ; un dialogue entre les artistes Luis Jacob et Serge Tousignant ; l’installation Jeux d’enfants de Francis Alÿs, présentée dans le cadre de Momenta ; la vidéo d’animation Lecture de seconde main, du Sud-Africain William Kentridge ; et une réflexion de Gisele Amantea sur la Rotonde du musée, appelée à disparaître… quand le MAC sera transformé. — Éric Clément, La Presse

Au bal masqué, ohé, ohé !

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM LE MTL BAR Masques et alcool à volonté sont au menu de la soirée du jour de l'An au MTL Bar.

Le MTL Bar organise cette année encore un bal masqué assorti d’un bar ouvert, animé par le DJ Rouge Alx. La formule est des plus simples : « Enfile tes plus beaux habits, mets ton masque le plus flamboyant et viens fêter le Nouvel An avec nous ! », préviennent les organisateurs. L’entrée est gratuite, avec possibilité de se procurer un billet de consommation illimitée (40 $ en prévente, 45 $ sur place, s’il en reste). Au 4051, rue Saint-Hubert, dès 22 h, le 31 décembre. — Sylvain Sarrazin, La Presse

Danser sous la Satosphère

PHOTO SÉBASTIEN ROY, FOURNIE PAR LA SAT Party sous la Satosphère dès 22 h

Une fois de plus, la Société des arts technologiques (SAT) convie les amateurs de musique électronique à saluer la nouvelle année sous son dôme, à compter de 22 h. Dotée de huit projecteurs vidéo et de 157 haut-parleurs, la Satosphère accueillera des jeux de laser et de lumière ainsi que des projections 360 degrés des artistes montréalais Sean C, LP Starnault et Diagraf. Une expérience immersive qui se déroulera sur la musique de La Mverte, Oktober Lieber et Tony Dancer. Billets offerts en prévente (70 $) ou à la porte (80 $), 18 ans et plus. — Valérie Simard, La Presse

Défoncer l’année avec Motown

PHOTO BENOIT ROUSSEAU, FOURNIE PAR LE BALCON Le Balcon propose de danser et chanter une partie de la nuit sur les tubes de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, Erykah Badu et quantité d’autres.

Shaharah, chanteuse notamment vue à l’émission La voix, sera aux commandes d’une soirée festive où l’âge d’or de Motown sera en vedette. Le Balcon propose en effet de danser et chanter une partie de la nuit sur les tubes de Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross, Erykah Badu et quantité d’autres. Deux formules sont proposées : souper gastronomique et spectacle ou spectacle seulement. Le Balcon est situé au 463, rue Sainte-Catherine Ouest, dans l’église Saint-James. — Alexandre Vigneault, La Presse

Commencer 2020 en fluo

PHOTO FOURNIE PAR TREMBLANT Un feu d'artifice soulignera l'année 2020 au pied de la station Tremblant.