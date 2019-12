Les Chœurs de l'Armée rouge: puissante nostalgie

Ce n’est pas tous les jours qu’on voit débarquer un chœur de 75 chanteurs et musiciens venus de l’autre bout du monde. Ce n’est pas tous les jours non plus que c’est l’un des plus réputés de tous, les Chœurs de l’Armée rouge, qu’on vient applaudir. L’illustre ensemble, qui célèbre ses 90 ans cette année, n’était d’ailleurs pas venu à Montréal depuis la tragédie aérienne qui a coûté la vie à 65 des siens en décembre 2016.