Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Musique classique : Orgue et pain d’épices

Quel beau programme pour initier les enfants à la musique classique que propose cet Orgue et pain d’épices. L’ensemble vocal Quartom, accompagné d’un quintette de cuivres de l’OSM et de l’organiste Jean-Willy Kunz, présentera des extraits du Casse-Noisette de Tchaïkovski, mais aussi le Prélude en do majeur de Bach, la Symphonie des jouets d’Angerer, des extraits du concerto de Noël d’Arcangelo ainsi que des chants traditionnels. Un spectacle qui s’annonce grandiose, et qui mettra aussi en valeur toute la richesse de l’orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique.

À la Maison symphonique, samedi à 14 h.

Spectacle numérique : Jalousie sur Facebec

PHOTO FOURNIE PAR VYV Le spectacle numérique À qui la frite ? sera présenté dimanche à la Grande Bibliothèque, à Montréal.

Sur le réseau social Facebec, Gontran le goéland prend des nouvelles de sa cousine Mariette la mouette. Il l’envie de manger du poisson frais, pêché dans le fleuve, tandis que Mariette est jalouse de la vie de son cousin, aux abords d’un casse-croûte. Le très chouette album pour enfants À qui la frite ?, publié le printemps dernier aux éditions Fonfon, est transformé en spectacle numérique par Chloé Varin et Nicolas Letarte.

À l’auditorium de la Grande Bibliothèque, dimanche à 16 h.

Danse : Noël à la Maison Théâtre

PHOTO ROLLINE LAPORTE, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE Le spectacle À travers mes yeux est présenté à la Maison Théâtre jusqu’au 5 janvier.

La Maison Théâtre propose pour le temps des Fêtes un spectacle haut en couleur, esthétique et chorégraphique : À travers mes yeux, une création de Bouge de là, signée Hélène Langevin. Cette œuvre colorée pour les 3 à 8 ans, saluée par la critique, a aussi été sacrée meilleure œuvre chorégraphique par le Conseil des arts et des lettres du Québec, lors des Prix de la danse de Montréal 2019. Au menu : des textures, des sons et des illusions, interprétés par un quatuor énergique qui promet de nous en mettre plein la vue. Ne ratez pas, après la représentation, l’installation lumineuse de la Maison Théâtre, qui permet aux petits (et aux grands !) de jouer ici avec les ombres. Les petits repartiront en prime avec un cadeau : un bricolage thématique à faire à la maison.

À la Maison Théâtre, jusqu’au 5 janvier.

En plein air : Traditionnelle marche aux flambeaux

PHOTO JEAN-FRANÇOIS LEBLANC, FOURNIE PAR L’AVENUE DU MONT-ROYAL Le départ de la traditionnelle marche de Noël aux flambeaux sur le Plateau est prévu samedi dès 19 h, au parc des Compagnons, angle Mont-Royal et Cartier.

C’est samedi que se tient la traditionnelle marche de Noël aux flambeaux sur le Plateau, une tradition festive et familiale qui se passe désormais de présentation. Habillez-vous chaudement et emmitouflez les enfants, le départ se fait dès 19 h, au parc des Compagnons, angle Mont-Royal et Cartier. N’oubliez pas d’apporter une boîte de conserve ou une autre denrée non périssable, à échanger pour la cause et contre un flambeau, dans le cadre de l’opération Un don contre un flambeau. Les marcheurs/chanteurs seront accompagnés de personnages géants et fantastiques, en plus de plusieurs chorales, parmi lesquelles Les Nanas et Les Petites Voix du Plateau. Un conseil : ne traînez pas la patte, l’arrivée est prévue dès 19 h 30 au parc La Fontaine, avec une prestation des Clay and Friends devant l’étang. Suivra le traditionnel et non moins magique feu d’artifice musical, qui émerveille petits et grands. Et puis, pourquoi ne pas étirer la soirée en allant saluer les moutons, griller une guimauve ou siroter un verre de vin chaud dans le très charmant village d’antan, qui habite ici de sa magie le parc des Compagnons jusqu’aux Fêtes ?

Départ au parc des Compagnons, angle Mont-Royal et Cartier, samedi à 19 h.

Événement : Gigantesque sapin en impressions 3D

PHOTO FOURNIE PAR BRIGITTE CHABOT COMMUNICATIONS Le père Noël étrenne un nouveau palais au Complexe Desjardins, à Montréal.

Le père Noël étrenne un nouveau palais au Complexe Desjardins, à Montréal. Cerise sur le gâteau : ce palais accueille, en son centre, un très grand sapin conçu en impressions 3D. Haut de plus de 9 mètres, ce géant s’illumine et change de couleurs au fil de la journée. Le spectacle multimédia Fontaine boréale, avec jeux d’eau, sons, lumières et projections, est par ailleurs de retour en version bonifiée.

Au Complexe Desjardins, jusqu’au 24 décembre.