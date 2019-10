Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Humour : Maxim Martin

On l’entend tous les jours à la radio et on le voit chaque semaine à la télé dans la série Max et Livia, mais l’humoriste Maxim Martin n’a pas dit son dernier mot. Il est de retour dans un nouveau spectacle solo intitulé Fuckoff, son cinquième en 30 ans de carrière, que l’humoriste de 50 ans décrit comme « un ultime lâcher-prise ». Son objectif : « Réapprendre à rire de nos tabous dans cette nouvelle société rigide où l’on ne sait plus de quoi on peut rire. »

Au Monument-National, le 30 octobre.

Consultez le site de Maxim Martin : http://maximmartin.com/

Musique : King Princess

PHOTO SUZANNE CORDEIRO, AGENCE FRANCE-PRESSE King Princess

La chanteuse américaine King Princess (Mikaela Strauss de son vrai nom), à tout juste 20 ans, fait beaucoup parler d’elle depuis l’an dernier. En marge de la sortie de son premier album, Cheap Queen (offert dès aujourd’hui), l’interprète de la populaire chanson 1950 s’arrêtera à Montréal mardi prochain. Après avoir déjà ravi le public montréalais à Osheaga l’été dernier, la nouvelle icône queer de beaucoup de jeunes rassemblera cette fois ses admirateurs au MTelus.

Au MTelus, le 29 octobre, à 20 h.

Consultez le site de King Princess (en anglais) : https://www.kingprincessmusic.com/

Musique : Jacques Greene

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jacques Greene

Pionnier de la scène hip-hop et électro montréalaise, Jacques Greene est de retour avec un deuxième album, Dawn Chorus, offert aujourd’hui sur l’étiquette Arts & Crafts. Alors que son premier opus était davantage le résultat d’échantillonnages, Philippe Aubin-Dionne proposera demain, au Ausgang Palace de Montréal, ses nouvelles pièces conçues en studio avec des musiciens, dont le percussionniste Brian Reitzell et le violoncelliste anglais Oliver Coats. Julianna Barwick, Ebhoni, Rochelle Jordan et le rappeur Cadence Weapon ajoutent aussi leur voix au projet.

Au Ausgang Palace, demain, 20 h.

Consultez le site de Jacques Greene (en anglais) : https://jacquesgreene.com/

Théâtre pour ado : Fils de quoi ?

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE WEB DE LA MAISON THÉÂTRE La pièce Fils de quoi ? est mise en scène par Marie-Christine Lê-Huu.

C’est l’histoire d’un père immigrant. D’un fils d’immigré. D’un père qui reproche à son fils de ne pas s’intéresser à ses racines. Et d’un fils qui n’a que faire de ces fameuses racines. Jusqu’au jour où il se met à le questionner, pour enfin savoir la vérité. Fils de quoi ?, une production du Théâtre de l’Avant-Pays, conçue en collaboration avec le comédien d’origine ukrainienne Sasha Samar, à mi-chemin entre le théâtre d’acteurs et le théâtre d’objets, propose une histoire de conflits de générations, de secrets de famille, bref, d’identité. Une histoire d’actualité et d’humanité.

À la Maison théâtre, jusqu’au 3 novembre. Pour les 12-17 ans.

Consultez le site de la pièce de théâtre : https://www.maisontheatre.com/spectacle/fils-de-quoi/

Musique : En orbite avec Orbis

PHOTO ANDRÉ CHEVRIER, FOURNIE PAR LOUIS-PHILIPPE HÉBERT Soliste et professeure de harpe aux conservatoires de Montréal et de Trois-Rivières, Valérie Milot présente le spectacle Orbis.

Orbis, présenté ce soir au Quai 5160 de Verdun, est un rêve à vivre éveillé. Ce spectacle allie musique — la harpe exceptionnelle de Valérie Milot — et projections multidimensionnelles. Six pièces sont au programme, dont des reprises de Gentle Giant et de Frank Zappa. Ce qui les lie ? Le concept musical de boucle, d’où le titre Orbis. Sur scène, Valérie Milot est seule ou entourée virtuellement d’une vingtaine de musiciens — en orbite autour d’elle. C’est un univers surréaliste, dans lequel il faut plonger les sens en éveil.

Au Quai 5160 de Verdun, ce soir à 19 h 30.

Consultez le site du spectacle : http://www.valeriemilot.com/fr/concerts/detailevenement/286/50/orbis-musique-technologie

Cinéma : Poltergeist

PHOTO FOURNIE PAR IMDB Heather O’Rourke dans Poltergeist

Pour sa dernière présentation (avec sous-titres français) de l’année dans la série « Minuit au Parc » et en parfaite adéquation avec la fête de l’Halloween, le Cinéma du Parc propose la projection de Poltergeist, un classique du genre signé Tobe Hopper. Le film, produit par Steven Spielberg et sorti en 1982, raconte le moment d’horreur vécu par la famille Freeling, dont la maison est assaillie par les habitants d’un cimetière voisin.

Au Cinéma du Parc ce soir et demain, à 23 h 30, et dimanche à 14 h 30.

Consultez le site de l’événement : https://cinemaduparc.com/fr/minuit-au-parc