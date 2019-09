Après avoir siégé durant 15 ans au conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, dont sept à titre de président, le producteur et agent d’artistes Jacques K. Primeau tire sa révérence.

André Duchesne

La Presse

Il laisse sa place à Monique Simard, dont la désignation à la présidence du C.A. du Partenariat a été entérinée à l’unanimité.

Jacques Primeau est à l’origine de la naissance du Quartier des spectacles, puisqu’il en avait fait la suggestion lors du Sommet de Montréal en 2002.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Monique Simard

« Que de chemin parcouru, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Le Quartier des spectacles est maintenant une réalité bien appuyée par la Ville de Montréal et fait la fierté des Montréalais et des Montréalaises. »

Ancienne présidente et chef de la direction de la SODEC et actuelle présidente des C.A. du Fonds Québecor et du guichet culturel La Vitrine, Mme Simard a été nommée au Partenariat du Quartier des spectacles pour un mandat de deux ans.