Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Alain Brunet

La Presse

André Duchesne

La Presse

Frédéric Murphy

La Presse

Julian Lage en trio

Quatre ans après avoir ébloui les jazzophiles aux côtés de Nels Cline (au Gesù en juillet 2015), le surdoué guitariste américain Julian Lage vient présenter (notamment) la matière de Love Hurts, sorti en février 2019 sous étiquette Mack Avenue, enregistré de concert avec le bassiste Jorge Roeder et le batteur Dave King (The Bad Plus).

Les relectures et compositions originales y sont à la fois très cohérentes et très variées du point de vue des origines stylistiques, de Roy Orbison à Keith Jarrett en passant par David Lynch.

À L’Astral dimanche, 20 h.

Consultez la page du concert : https://montrealjazzfest.com/fr-CA/Programmation/Concerts#concert=9816

Eugène Onéguine

PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL Nicole Car et Étienne Dupuis dans Eugène Onéguine

L’Opéra de Montréal amorce sa 40e saison avec la présentation d’Eugène Onéguine, œuvre romantique du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkosvki.

Le baryton québécois Étienne Dupuis et la soprano australienne Nicole Car, un couple dans la vie, partageront la vedette dans cette histoire tissée d’un rendez-vous manqué, d’amours déçues, de jalousie et d’amitié brisée.

Le chef français Guillaume Tourniaire, qui en sera à sa première présence à l’Opéra de Montréal, dirigera l’Orchestre Métropolitain.

Les 14, 17, 19 et 22 septembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Consultez le site de l’Opéra de Montréal : https://www.operademontreal.com/

Festival Disco capitale

PHOTO FOURNIE PAR XP_MTL Les programmateurs d’Xp_Mtl tenteront de recréer l’effervescence de l’âge d’or des boules à facettes rue Crescent pour un block party de deux jours aujourd’hui et demain.

À la fin des années 70, Montréal rivalisait avec New York pour le titre de capitale disco du monde.

Quatre décennies plus tard, les programmateurs d’Xp_Mtl tentent de recréer l’effervescence de l’âge d’or des boules à facettes rue Crescent pour un block party de deux jours.

Parmi les DJ invités, on trouve nul autre que Jellybean Benitez, ex-petit ami de Madonna et producteur du mégatube Holiday.

Le divertissement ne se limite pas à la musique, puisque les fêtards auront aussi droit à une performance du danseur vancouvérois Waackeisha.

Aujourd’hui et demain, de 15 h à 23 h, rue Crescent.

Consultez le site web de l’événement : https://discocapitale.com/

Hors les murs à la Place des Arts

PHOTO FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS Des danseurs de la soirée thématique Bollywood

La Place des Arts est bien sûr le temple de la Culture avec un grand C que l’on connaît, mais elle n’est pas que ça.

Depuis quelques années, elle tente également de s’imposer comme lieu de rassemblement avec des évènements tels que Hors les murs, une série d’activités extérieures qui se tiennent sur son esplanade.

Les Montréalais sont donc invités à s’initier au swing, aux danses de Bollywood, latines ou afro-colombiennes lors de soirées dansantes thématiques, les vendredis et samedis de ce mois-ci.

Des midis de chant et de danse et des dimanches en famille s’ajoutent à ce programme festif.

Sur l’Esplanade de la Place des Arts jusqu’au 29 septembre.

Consultez la programmation de l’événement : https://placedesarts.com/fr/theme/hors-les-murs-place-des-arts