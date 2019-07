 Mission photographique: l'amour haut en couleur 

Les mariés Rocky Dhaliwal et Suman Chagal posent devant le temple sikh Gurdwârâ (littéralement : « la porte du gourou »), dans l'arrondissement de LaSalle. En arrière-plan, on aperçoit une Rolls-Royce, symbole de richesse qui a remplacé le traditionnel éléphant.

La Presse Les signes religieux ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers mois. Et, en règle générale, pas pour les traditions fascinantes auxquelles ils sont souvent associés. Notre photographe André Pichette a assisté, à Montréal et dans les environs, à un mariage sikh, une cérémonie où règne une profusion de couleurs, de bijoux, d'épices et qui dure plusieurs jours, au rythme des tambours.

Traditionnellement, la mariée porte du rouge, un gage de bonheur. La famille est réunie au temple à 5 h 30 ce matin-là pour la prière. La mariée est restée immuable pendant de longues heures malgré le poids de ses bijoux.

L'une des filles d'honneur porte un maquillage éclatant, comme le veut la tradition.

Les mariés peuvent se faire enduire le visage d'une pâte faite notamment de curcuma et de farine de pois, histoire d'avoir une belle peau pour le grand jour.

Les femmes aident le marié à décorer son turban. Comme les mariés, les invités portent des costumes flamboyants et ornés de broderies et de pierreries.

Les deux mariés posent devant le photographe.

Rocky Dhaliwal avec ses témoins dans le parc Angrignon. Il porte un costume traditionnel et tient un sabre.

Le mariage est précédé de fêtes préparatoires. Les parents de la mariée ont ainsi organisé une soirée mehndi, lors de laquelle ses mains et ses pieds ont été recouverts de dessins au henné. Les femmes de sa famille et ses amies ont aussi pris part à cette coutume très ancienne.

Comme le veut une autre coutume, Rocky Dhaliwal se fait voler ses chaussures par les femmes de sa belle-famille. Le marié doit ensuite négocier avec ses ravisseuses pour les racheter.

Portrait de la mariée dans son sari rouge de mariage. Elle porte aussi les bracelets traditionnels, qu'elle gardera pendant un mois après la cérémonie.

Le jour du mariage. Le marié est acclamé par la foule, au son des tambours, et avant de se diriger vers la salle, les hommes de chaque famille s'échangent des colliers de fleurs. Les frères de la mariée et du marié se lancent aussi dans une lutte amicale. Le but est de lever de terre son adversaire pour montrer sa force... dans la bonne humeur !

