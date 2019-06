 L'acteur Claude Lemieux n'est plus 

Son agente, Nathalie Duchesne, a confirmé la triste nouvelle à La Presse canadienne. Le comédien serait décédé subitement d'un arrêt cardiaque.

« C'était toujours envoûtant de discuter avec Claude parce qu'il avait une immense curiosité, beaucoup de connaissances et une voix magnifique qu'on comparaît souvent à celle de Philippe Noiret », a décrit celle qui l'a représenté pendant 27 ans.

Au fil des ans, il s'est fait connaître à travers ses rôles dans une myriade de séries télévisées à succès, telles que 30 vies, O', Les jeunes loups, L'auberge du chien noir, Le négociateur et Watatow, entre autres.

Son rôle le plus marquant au petit écran demeurera sans doute celui du journaliste Bertrand Fournel dans la série Omertà de Luc Dionne. « C'est le rôle qu'il a pu explorer durant le plus longtemps. Un beau personnage », se souvient Mme Duchesne.

Au grand écran, il a notamment joué dans les films 20 h 17 rue Darling et Pour vivre ici de Bernard Émond, de même que Truffe de Kim Nguyen.

Selon son agente, la grande douceur et l'humanité que dégageait Claude Lemieux faisaient de lui un acteur recherché pour des rôles en profondeur.

Le Théâtre Prospero a également tenu à saluer la mémoire de l'acteur et metteur en scène.

« Membre de la corporation du Groupe de la Veillée depuis ses tout débuts, Claude Lemieux a joué dans de nombreux spectacles, réalisé plusieurs mises en scène et participé au développement de la compagnie et du théâtre Prospero », a écrit sa directrice artistique, Carmen Jolin, sur Facebook.

« C'est une nouvelle qui nous surprend et nous touche profondément », a-t-elle ajouté, en annonçant qu'un hommage lui sera rendu au cours des prochaines semaines.