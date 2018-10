Qui sont ces stars?

Alexander CastilloLe petit Alexander, 3 ans, jouait de la batterie et d'autres percussions dans les spectacles de salsa de sa mère. Déjà à cet âge précoce, il vivait pour le rythme.

Plusieurs années plus tard, alors que ses amis se précipitaient au retour de l'école pour retrouver leur console Xbox, lui préférait sa console de son pour créer des «beats».

«C'était un jeu pour moi. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait gagner sa vie avec ça», dit Alexander Castillo Vasquez, dont la mère est d'origine colombienne et le père, d'origine dominicaine.

«Puis, à 16 ans, je me suis assis sérieusement avec mes parents et je leur ai expliqué que je savais que c'était fou comme choix, mais que je voulais lâcher l'école et m'essayer dans ce milieu. Puisqu'ils voyaient que c'était vrai que je travaillais fort en musique et que je prenais ça au sérieux, ils m'ont encouragé à poursuivre mon rêve», dit le jeune homme de 27 ans.

Premier chèque, premier contrat

Il se souvient très bien de la fierté qu'il a ressentie lorsqu'il a reçu son premier chèque pour les chansons Ambitieux et C'est pas grave, qu'il avait composées pour K'Maro et qui se retrouvent sur l'album 01.10, sorti en 2010.

Deux ans plus tard, il était sous contrat avec le producteur bien connu Dr. Luke, en Californie.

«Quand on m'a mis sous contrat, c'est sûr que ç'a été un grand moment dans ma vie. Ça a changé ma vie! Deux semaines après, j'habitais à Los Angeles.»

En général, il crée uniquement la musique des chansons qu'il propose à des artistes. Mais il lui arrive aussi de participer à l'écriture de celles-ci. Ce fut entre autres le cas pour I Like It That Way de Selena Gomez, Trini Dem Girls de Nicki Minaj et Been You de Justin Bieber.

Travail et discipline

«Plus que le talent, une grande partie du succès est la discipline et le travail, j'en suis persuadé. C'est sûr qu'il te faut un minimum de talent. Mais après ça, avec ton minimum de talent, si tu as beaucoup de discipline et que tu as envie de travailler, tu vas développer ce talent-là», dit-il humblement.

Qu'est-ce qui le démarque des autres? «Je crois que je comprends bien le marché américain et le marché latino. On entend les deux sons dans mon travail», ajoute celui qui, après avoir vécu plusieurs années à Los Angeles et en République dominicaine, a décidé de rentrer vivre à Montréal.