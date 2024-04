Quelle que soit l’issue de la saga, quelle que soit la proportion du trésor qui lui revienne, Thérèse* en a-t-elle besoin ? Hormis ce délicat héritage, comment sa retraite se présente-t-elle ?

La situation

Âgée de 76 ans, Thérèse reçoit environ 2000 $ par mois après impôts en rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ) et en Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV). Elle déménagera bientôt dans une résidence pour aînés (RPA) dont le loyer s’élèvera à 2200 $ par mois. Sa maison de près de 300 000 $ sera mise en vente.

« Elle n’a pas de gros besoins, ce n’est pas une dame qui voyage », a indiqué son gendre.

Dans les circonstances, et compte tenu du peu de données disponibles sur ses dépenses et son budget, l’avenue la plus simple consiste sans doute à évaluer quel coût de vie elle peut soutenir jusqu’au décès avec ses revenus, ses épargnes et ses actifs actuels.

Toute part du trésor, minime ou substantielle, ajoutera ensuite à son confort.

Le planificateur financier Charles Hunter-Villeneuve, expert-conseil au Centre d’expertise de Banque Nationale Gestion privée 1859, a creusé la question.

Les chiffres Thérèse, 76 ans Revenus de rentes (RRQ et PSV) : environ 2000 $/mois après impôts Épargnes CELI : 30 000 $

Épargnes non enregistrées : 100 000 $

Trésor en argent comptant : près de 200 000 $

Maison : de 250 000 $ à 300 000 $ (payée comptant il y a 40 ans)

Voiture : valeur de 30 000 $

Les conseils

« Présentement, son loyer de 26 400 $ par année correspond grosso modo au montant net de ses rentes gouvernementales », observe-t-il.

Ce sont ses placements qui lui permettront de payer ses dépenses supplémentaires : 30 000 $ en compte d’épargne libre d’impôt (CELI), 100 000 $ en épargnes non enregistrées et 300 000 $ issus de la vente prochaine de sa propriété.

Dans le respect des normes de projection de l’Institut de planification financière, ces épargnes ne doivent pas s’épuiser avant 96 ans, âge qu’une femme de 76 ans a 25 % de chances d’atteindre.

Sans information sur la tolérance au risque de Thérèse, le planificateur lui a prudemment attribué le profil d’investisseur le plus « conservateur », avec un portefeuille entièrement constitué de revenus fixes, essentiellement en obligations. Une fois soustraits les frais de gestion, il retient un rendement de 2,2 % par année avant impôts.

Rappelons que le rendement sur les épargnes détenues en CELI est libre d’impôts et que les retraits ne sont pas imposables.

PHOTO FOURNIE PAR BANQUE NATIONALE GESTION PRIVÉE 1859 Charles Hunter-Villeneuve, expert-conseil au Centre d’expertise de Banque Nationale Gestion privée 1859

Charles Hunter-Villeneuve applique une indexation de 2,1 % par année – il s’agit du taux moyen applicable à long terme sur l’ensemble de la projection, et non d’un taux spécifique pour l’année en cours, rappelle-t-il.

Pour ses calculs, il utilise une méthode dont nous donnons rarement le détail : une projection de type Monte-Carlo.

« Puisque les rendements d’un portefeuille ne sont pas linéaires, la simulation de rendements aléatoires selon la volatilité du portefeuille est plus réaliste », explique-t-il.

Ainsi, pour un même rendement annuel moyen de 2,2 % sur 20 ans, une baisse ou une hausse importante du taux de rendement aura beaucoup plus d’impacts sur la performance du portefeuille si elle survient durant les toutes premières années de retraite.

Le programme de notre planificateur a effectué 1000 simulations avec des rendements aléatoires en fonction de la volatilité du portefeuille de Thérèse, toujours pour un rendement moyen de 2,2 %. Dans 76 % de ces cas, le portefeuille de Thérèse pouvait soutenir un coût de vie indexé de 41 000 $ jusqu’à 96 ans.

« À compter d’un coût de vie de 42 000 $ net, on tombe à un taux de succès de 54 %, soit une chance sur deux qu’il lui reste des placements à 96 ans, ce avec quoi je suis un peu moins à l’aise », souligne Charles Hunter-Villeneuve.

En conclusion, Thérèse peut se permettre un train de vie de 41 000 $ par année indexé à 2,1 %, soit 14 600 $ – ou 1216 $ par mois – de plus que son loyer.

Peu importe le trésor.

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.