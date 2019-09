Le Grand Bal des Vins-Coeurs, l'événement signature de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, s'est tenu le 5 septembre dernier à la Salle des pas perdus de la Gare Windsor.

Pour cette 19e année, près de 800 philanthropes, principalement issus de la communauté d'affaires, ont pris part aux célébrations. Animée par l'entrepreneur Nicolas Duvernois, cette soirée prestigieuse orientée vers l'innovation et la coopération a permis d'amasser 1 801 700 $.La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et le président de son conseil d'administration, monsieur Lino A. Saputo, Jr., ont profité de ce rendez-vous annuel pour rendre hommage au Mouvement Desjardins et à Guy Cormier.

« M. Cormier et son équipe ont à coeur de contribuer à enrichir la vie des communautés, et appuient la cause de la santé cardiovasculaire depuis plus de 35 ans. Le soutien et la générosité du Mouvement Desjardins permettent à l'Institut d'atteindre des niveaux d'excellence supérieurs en recherche et en soins grâce à son engagement dans une multitude de projets novateurs. L'hommage rendu hier soir fait foi de notre reconnaissance à leur égard », affirme Lino A. Saputo, Jr.

« Le Mouvement Desjardins reconnaît toute l'importance de la santé. La santé qui est si essentielle pour notre qualité de vie et qui mérite qu'on lui consacre des ressources suffisantes. Nous avons ici, à l'Institut de Cardiologie de Montréal, des équipes formidables qui font autorité en matière de prévention, de recherche et de soins. Nous sommes heureux de les appuyer concrètement par ce don qui, j'en suis convaincu, contribuera à d'importantes avancées au bénéfice des générations à venir», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Le Grand Bal des Vins-Coeurs a permis l'annonce du don majeur de deux millions$ du Mouvement Desjardins dédié à la Cohorte hospitalière André et France Desmarais de l'Institut de Cardiologie de Montréal, un important projet de recherche en santé cardiovasculaire. Cette cohorte unique en son genre au pays permet de colliger des informations sur le profil médical, généalogique, psychologique, biologique et génétique des participants dans l'objectif de déterminer la relation entre les gènes et les maladies cardiovasculaires. La qualité des données recueillies permet à un grand nombre de projets de recherche d'avoir une meilleure compréhension des causes génétiques de ces maladies, menant à des diagnostics plus rapides et plus pointus, et à des traitements plus personnalisés.La Cohorte permet ainsi à l'Institut de Cardiologie de Montréal de se positionner comme pierre angulaire de la recherche dans le monde, et de sauver la vie de millions de patients atteints des affections cardiovasculaires les plus graves. La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal tient à remercier ses partenaires du Grand Bal des Vins-Coeurs, la SAQ et le Groupe Cirque du Soleil, ainsi que ses partenaires platine, le Mouvement Desjardins et Broccolini, et tous ses autres collaborateurs et donateurs. Également, un merci tout spécial va aux coprésidents du Bal : Réal Bellemare (Mouvement Desjardins), Sébastien Blais (Deloitte), Linda Williams (Ernst & Young), Bruno Roy (WSP Global inc.), André Desmarais (Power Corporation du Canada), Yvan Genest (Decarel), Mario Lépine (Aéro Mag), et Paul Raymond (Alithya).

Fondé en 1954 par le Dr Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal figure parmi les trois meilleurs centres de cardiologie au monde. Il s'est doté de la première Direction de la prévention au Canada, d'un centre de génétique cardiovasculaire, et du premier programme d'enseignement par simulation dédié à la cardiologie au Canada. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins membres du CMDP et plus de 85 chercheurs. On y pratique plus de 2200 interventions chirurgicales chaque année.

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.